Ivan Perišić u Inter? Sportski direktor dao je jasan odgovor

Povratak Ivana Perišića u Inter bio je velika tema na zimskom prijelaznom roku, a ponovno se aktualizirala u ovome ljetnom, posebice nakon odlaska Denzela Dumfriesa u Real Madrid.

Svim napisima odlučio je stati na kraj Interov sportski direktor Piero Ausilio koji je s novinarima kratko razgovarao na Magna Graecia filmskom festivalu u Soveratu. "Perišić? Ne, ne, ne. Apsolutno ne", rekao je Ausilio i tako odagnao sve priče o povratku hrvatskog reprezentativca u Inter. To vrlo vjerojatno znači da će Ivan i ovu sezonu igrati u PSV-u.

🚨🚨🎙️ Piero Ausilio on Ivan Perišić:



“Perišić an idea? No, no, no. Absolutely not.” 🇭🇷❌ @fcin1908it pic.twitter.com/ohyC2MRKnP — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 26, 2026

"Još nemamo konkretno ime. Procjenjujemo nekoliko opcija. Ozljeda Khalailija malo nas je usporila, ali tek je kraj srpnja i do zatvaranja prijelaznog roka ostalo je dovoljno vremena. Mirni smo i pronaći ćemo igrača koji najbolje odgovara našem projektu", još je kazao sportski direktor milanskog kluba.

Perišić je sam govorio o tome kako bi mu bilo drago vratiti se u Inter, ali sada je jasno da se to neće dogoditi. Perišić se priprema za svoju treću sezonu u Nizozemskoj. U PSV je stigao na jesen 2024. U nizozemskom prvenstvu odigrao ke 57 utakmica. Zabio je 16 golova i upisao čak 21 asistenciju.