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Ivan Perišić u Inter? Sportski direktor dao je jasan odgovor

Ivan Perišić u Inter? Sportski direktor dao je jasan odgovor
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Svim napisima odlučio je stati na kraj Interov sportski direktor

26.7.2026.
16:33
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Povratak Ivana Perišića u Inter bio je velika tema na zimskom prijelaznom roku, a ponovno se aktualizirala u ovome ljetnom, posebice nakon odlaska Denzela Dumfriesa u Real Madrid.

Svim napisima odlučio je stati na kraj Interov sportski direktor Piero Ausilio koji je s novinarima kratko razgovarao na Magna Graecia filmskom festivalu u Soveratu. "Perišić? Ne, ne, ne. Apsolutno ne", rekao je Ausilio i tako odagnao sve priče o povratku hrvatskog reprezentativca u Inter. To vrlo vjerojatno znači da će Ivan i ovu sezonu igrati u PSV-u. 

 

 

"Još nemamo konkretno ime. Procjenjujemo nekoliko opcija. Ozljeda Khalailija malo nas je usporila, ali tek je kraj srpnja i do zatvaranja prijelaznog roka ostalo je dovoljno vremena. Mirni smo i pronaći ćemo igrača koji najbolje odgovara našem projektu", još je kazao sportski direktor milanskog kluba.

Perišić je sam govorio o tome kako bi mu bilo drago vratiti se u Inter, ali sada je jasno da se to neće dogoditi. Perišić se priprema za svoju treću sezonu u Nizozemskoj. U PSV je stigao na jesen 2024. U nizozemskom prvenstvu odigrao ke 57 utakmica. Zabio je 16 golova i upisao čak 21 asistenciju.

Ivan PerišićPsvInter
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