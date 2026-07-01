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Bayern potvrdio dolazak napadača koji briljira na Svjetskom prvenstvu

Bayern potvrdio dolazak napadača koji briljira na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Dan Mullan/Getty images/Profimedia

Vrijednost transfera se procjenjuje na 55 ​milijuna eura

1.7.2026.
21:12
Hina
Dan Mullan/Getty images/Profimedia
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Njemački nogometni prvak Bayern iz Muenchena u srijedu je potvrdio kako je angažirao marokanskog reprezentativnog napadača Ismaela Saibarija (25), dosadašnjeg člana PSV-a iz Eindhovena.

Vrijednost transfera se procjenjuje na 55 ​milijuna eura.

Prošle sezone Saibari je zabio 15 golova u 27 nastupa za PSV-a, a oduševljava svojim igrama i na Svjetskom prvenstvu koje je upravo u tijeku. On je zasada postigao dva gola za Maroko, u 1-1 remiju s Brazilom i 1-0 pobjedi protiv Škotske.

"Kao dijete sanjate da ćete potpisati ugovor s velikim klubom poput Bayerna. Svi znaju kako je ovo jedan od velikana koji se svake godine bori za trofehe i ja želim osvojiti što više naslova", kazao je Saibari.

Marokanska Nogometna ReprezentacijaBayern MünchenTransferPsvSvjetsko Prvenstvo 2026.
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