'BRACO' JE SPREMAN /

Hasan Salihamidžić se vraća: 'Zato mi je trebalo malo duže'

Foto: Revierfoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Salihamidžić je 2023. dobio otkaz u Bayernu

24.5.2026.
17:35
Maj Gašparac
Legendarni bosanskohercegovački nogometaš Hasan Salihamidžić (49)  izjavio je da je spreman za povratak u nogomet.

Salihamidžić je u svibnju 2023. otpušten u Bayernu, gdje je obnašao dužnost sportskog direktora. Uz njega otkaz je dobio i tadašnji predsjednik Uprave, legendarni Oliver Kahn.

No, od tada svi Salihamidžićevi problemi s bivšim klubom i njegovim počasnim predsjednikom Ulijem Hoenessom, su riješeni.

Salihamidžić je u programu njemačke televizije Sport 1 rekao da je "spreman za novi posao" pa pričao o razlazu s Bayernom.

"Na početku sam imao problema jer sam bio stvarno predan svim srcem. Zato mi je možda trebalo malo duže da se oporavim", izjavio je Salihamidžić u razgovoru za Sport1 i dodao da je razgovarao s Hoenessom:

"Ispričao mi se čak nakon dva sata. Dakle, za mene je to riješeno. Sretan sam što sam mogao igrati i raditi za ovaj klub."

 

Hasan SalihamidžićBayern MünchenUli Hoeness
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
