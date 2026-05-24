Hasan Salihamidžić se vraća: 'Zato mi je trebalo malo duže'

Legendarni bosanskohercegovački nogometaš Hasan Salihamidžić (49) izjavio je da je spreman za povratak u nogomet.

Salihamidžić je u svibnju 2023. otpušten u Bayernu, gdje je obnašao dužnost sportskog direktora. Uz njega otkaz je dobio i tadašnji predsjednik Uprave, legendarni Oliver Kahn.

No, od tada svi Salihamidžićevi problemi s bivšim klubom i njegovim počasnim predsjednikom Ulijem Hoenessom, su riješeni.

Salihamidžić je u programu njemačke televizije Sport 1 rekao da je "spreman za novi posao" pa pričao o razlazu s Bayernom.

"Na početku sam imao problema jer sam bio stvarno predan svim srcem. Zato mi je možda trebalo malo duže da se oporavim", izjavio je Salihamidžić u razgovoru za Sport1 i dodao da je razgovarao s Hoenessom:

"Ispričao mi se čak nakon dva sata. Dakle, za mene je to riješeno. Sretan sam što sam mogao igrati i raditi za ovaj klub."