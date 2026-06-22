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VJESNIK LJETA /

Vratio se mnogim Hrvatima omiljeni Ljetni Tuđman: 'Kod kuće je najljepše'

A da je ljeto stiglo, svi znamo – i to ne zbog vrućina, nego zato što je stigao svačiji omiljeni vjesnik ljeta. Vratio se Ljetni Tuđman. Ljetni Tuđman jedna je od onih osoba koje su, nakon što su jednom iskusile ljetovanje u inozemstvu, u potpunosti shvatile važnost i istinitost izreke: "Kod kuće je najljepše".

Ljetni Tuđman ujedno je i jedna od onih osoba koje prilikom tuširanja i obavljanja osobne higijene paze da ne potroše svu toplu vodu u bojleru kako bi ostali ukućani imali dovoljno za svoje potrebe.

Ako ne pratite: Ljetni Tuđman je Facebook stranica koja uz fotografije prvog hrvatskog predsjednika nudi i važne životne mudrosti.

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22.6.2026.
23:05
RTL Direkt
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