Vratio se mnogim Hrvatima omiljeni Ljetni Tuđman: 'Kod kuće je najljepše'

VJESNIK LJETA /

A da je ljeto stiglo, svi znamo – i to ne zbog vrućina, nego zato što je stigao svačiji omiljeni vjesnik ljeta. Vratio se Ljetni Tuđman. Ljetni Tuđman jedna je od onih osoba koje su, nakon što su jednom iskusile ljetovanje u inozemstvu, u potpunosti shvatile važnost i istinitost izreke: "Kod kuće je najljepše".

Ljetni Tuđman ujedno je i jedna od onih osoba koje prilikom tuširanja i obavljanja osobne higijene paze da ne potroše svu toplu vodu u bojleru kako bi ostali ukućani imali dovoljno za svoje potrebe.

Ako ne pratite: Ljetni Tuđman je Facebook stranica koja uz fotografije prvog hrvatskog predsjednika nudi i važne životne mudrosti.