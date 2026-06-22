Počeo je INmusic, organizatorica otkrila s kim je bilo najteže raditi: 'Dokazali smo da možemo'

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STIŽU BROJNE ZVIJEZDE /

Počeo je najveći festival na otvorenom u Hrvatskoj - 18-ti INmusic. Festival obilježava punih 20 godina postojanja, a Jarunom će puna tri dana odzvanjati svjetski hitovi, stižu brojne glazbene zvijezde. Organizatori poručuju kako će oko 70 tisuća posjetitelja proći kroz festival u sva tri dana.

RTL-ova Maja Oštro Flis javila se s Jaruna, gdje je razgovarala s programskom direktoricom INmusic festivala Ivanom Jelača.

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