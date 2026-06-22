Splitska luka očekuje 70.000 putnika: 'Osigurajte kartu na vrijeme i naoružajte se strpljenjem'

KRAJ PRODUŽENOG VIKENDA /

Produljeni vikend bliži se svom kraju pa se od ponedjeljka ujutro na prometnicama stvaraju gužve, i to u smjeru kopna, ali i mora. Promet su tijekom jutra dodatno otežavale prometne nesreće, pa u HAK-u vozače pozivaju na oprez, ali i savjetuju da na put krenu u večernjim satima jer najveće se gužve očekuju u popodnevnim satima.

Osim na kopnu, pojačan je promet i u trajektnim lukama. RTL-ova Dragana Eterović javila se iz splitske trajektne luke, gdje je razgovarala s Jelenom Ivulić, regionalnom voditeljicom Jadrolinije Split.

"Danas je malo mirnije nego što je bilo u petak i subotu. Povezat ću to nekako s produženim vikendom, tijekom kojeg očekujemo da će kroz našu luku proći više od 70 tisuća putnika i 17 tisuća vozila. Za sada se sve odvija prema redu plovidbe", kaže Ivulić.