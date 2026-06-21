Pogledajte zašto bi utakmice ovog Svjetskog prvenstva mogle biti prekinute

NAJVEĆA PRIJETNJA /

Već prije samog Svjetskog prvenstva znalo se kako najveća prijetnja igranju nisu brojne promjene niti geopolitički uvjeti, već zakoni u SAD-u koji stupaju na snagu ukoliko se u blizini stadiona čuje grmljavina.

Do sada se takva situacija nije dogodila, no noć prije susreta između Urugvaja i Zelenortskih otoka mnogi su se zabrinuli da bi taj zakon mogao "debitirati".

Kako je izgledalo nebo u noći uoči utakmice koja se igra 22. lipnja u ponoć, pogledajte u videu na vrhu teksta.