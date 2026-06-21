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Hrvatskom sucu dodijeljena i peta utakmica na ovom prvenstvu: Evo kome sada sudi

Hrvatskom sucu dodijeljena i peta utakmica na ovom prvenstvu: Evo kome sada sudi
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Foto: Lisa Guglielmi/IPA/Sipa Press/Profimedia

Bebek je prvi hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu nakon čak 44 godine

21.6.2026.
20:11
Sportski.net
Lisa Guglielmi/IPA/Sipa Press/Profimedia
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Hrvatski sudac Ivan Bebek biti će glavni VAR sudac na utakmici između Jordana i Alžira u skupini J koja će se održati 23. lipnja.

Biti će to peta utakmica na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu na kojoj će suditi riječki sudac nakon što je ranije sudio utakmice Brazila i Maroka, Saudijske Arabije i Urugvaja, Uzbekistana i Kolumbije te Švedske i Nizozemske.

Podsjećamo, Bebek je prvi hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu nakon čak 44 godine. Posljednji hrvatski sudac koji je prije njega imao ulogu na svjetskoj smotri bio je Damir Matovinović, koji je 1982. godine u Španjolskoj sudio utakmicu između Brazila i Novog Zelanda.

Ivan BebekSvjetsko Prvenstvo 2026.AlžirJordan
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