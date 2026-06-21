Pogledajte gušenje koje je zaključilo osječki FNC

TO JE TO /

Tom Breese u main eventu FNC 32 eventa je pobijedio Marcina Prachnia. Iako je borba bila kratka, demonstrirala je razinu vještine koja se rijetko viđa izvan najvećih svjetskih pozornica. Tom Breese nije gubio vrijeme.

Odmah je skratio distancu, vješto srušio Prachnija i u svega nekoliko sekundi zauzeo dominantnu poziciju na leđima. Poljak se našao u bezizlaznoj situaciji, a Englez je mirno zaključao gušenje (rear-naked choke) i prisilio ga na predaju nakon samo jedne minute i pet sekundi borbe. Bila je to dominantna predstava i pobjeda koja je Breesea potvrdila kao jednog od najopasnijih boraca u FNC-ovom rosteru, a publici je pružila utjehu nakon otkazivanja originalnog "main eventa".