Biolog doživio opasan scenarij, ispričao nam je detalje: 'Medvjedica me gledala'

PROJEKT U PAKLENICI /

Prvi produženi ljetni vikend napunio je obalu, ali i hrvatske nacionalne parkove. Nacionalni park Paklenica je zbog blizine mora jedno od omiljenih odredišta domaćim i stranim gostima, dok je mrkom medvjedu on prirodno stanište. Pa stoga nije isključen ni susret s njim. Zbog toga se provodi i poseban istraživački projekt.

Razgovarali smo s Gordanom Lukačem, višim stručnim savjetnikom biologom NP Paklenica. Objasnio je da se promatranja vrše preko postavljenih kamera, a medvjedima koji se ulove stavlja se telemetrijska ogrlica kako bi se pratilo njihovo kretanje. U parku je obilježeno pet medvjeda, ogrlica traje dok baterija ne otpadne, a onda se dobije kompletno kretanje medvjeda u Nacionalnom parku.

"Kada se posjetitelji kreću u parku, najbolje je da ako su u šumi glasno govore, jer će se medvjed sigurno povući. Imao sam susjed s dvije medvjedice i mladima, situacija gdje se uvijek govori da je to najopasnije, pogotovo ako se nađete između mladih i medvjedice", rekao nam je sugovornik pa nastavio: "Bio sam u situaciji da su mladi pretrčali iza medvjedice. Stao sam, pogledao i razmišljao hoću li uzeti fotoaparat i snimiti. Medvjedica me gledala i produžio sam dalje s autom. To mi je ostalo u sjećanju. Nisam je uspio fotografirati."

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.