Osijek je ovo čekao godinama, nitko nije skrivao emocije: 'Bolje nego što sam očekivala'

Na plus 30 Celzijevih stupnjeva i na svoj 50. rođendan osječka Copacabana otvorila je svoja vrata. Popularno kupalište kompletno je obnovljeno pa je sada s četiri bazena, toboganima i brojnim vodenim atrakcijama Osječanima prava oaza u ovim vrućinama.

Najmlađi Osječani ulaskom u novi dječji bazen otvorili su sezonu kupanja na popularnoj Copacabani. "Nama je super što se kupamo ovdje i jako nam je lijepo", kaže Nina, dok Noa poručuje da je u vodi super i da će kupati cijeli dan.

Treba isprobati četiri bazena potpuno obnovljenog osječkog kupališta, sve vodene atrakcije i nove tobogane. "Tobogani su ispali super atrakcija za djecu i za sve mlade", govori Lovro.

Zasjalo u punom sjaju

Radosna vriska i smijeh najbolje govore o raspoloženju svih posjetitelja. "Vidimo jako puno osmijeha ovdje i baš je ono – uživancija", smatra Petra, dok Mia kaže: "Super je, puno je bolje nego što sam očekivala." Lucija pak ističe: "Pravo je olakšanje kad se Kopika napokon otvorila, jako nam je drago i sve je stvarno odlično."

Kupalište koje je prije pet godina bilo zatvoreno zbog dotrajalosti - zasjalo je u punom sjaju. "Odlično, sve novo, renovirano, prekrasno, stvarno, mislim da je jedno od najljepših kupališta u Hrvatskoj", ocjenjuje Mario, a Dunja govori: "Djeca uživaju, došli smo na otvorenje i bit će super dan."

A kako dan ništa ne bi pokvarilo, na sigurnost kupača pazi spasilačka služba. "Kako bi bez obzira na uzrast svi kupači mogli sigurno i bez opasnosti uživati u rashlađenju i u vodi", kaže Marko. Pa se treba još samo zaštititi od sunca. "Kad je vani plus 30, najbolje je u vodi da budemo, super je", smatra Slavko.

Emotivna povezanost

Osječani su emotivno vezani uz svoju Kopiku, koja je 50. rođendan proslavila potpuno obnovljena. "Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene i ja sam siguran i duže od narednih 50 godina", govori Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

U obnovu Copacabane uloženo je 13 milijuna eura, a na kupalištu je posađeno 200 novih stabala i postavljeno 6 ugostiteljskih kućica. Cijene ulaznica ostale su iste kao i prošle godine.