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Veliki dan za Osijek: Otvorena legendarna Copacabana, pogledajte što sve ima

Veliki dan za Osijek: Otvorena legendarna Copacabana, pogledajte što sve ima
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

'Copacabana' će svoju 50. obljetnicu dočekati potpuno obnovljena

20.6.2026.
13:14
Hina
David Jerkovic/PIXSELL
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U Osijeku je u subotu obilježen završetak druge faze obnove i dogradnje Sportsko-rekreracijskog centra "Copacabana", vrijedne više od devet milijuna eura, te 50. obljetnica postojanja najpoznatijeg osječkog gradskog kupališta.

Veliki dan za Osijek: Otvorena legendarna Copacabana, pogledajte što sve ima
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kao dio identiteta grada Osijeka "Copacabana" će svoju 50. obljetnicu dočekati potpuno obnovljena, istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić

Naveo je kako je vrijednost radova na cjelokupnom obuhvatu obnove 13 milijuna eura, a samo u drugoj fazi 9,5 milijuna eura, od čega je četiri milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. U sklopu druge faze obnovljen je rekreacijski bazen, s tri nova tobogana te novi dječji bazen s atrakcijama, rekao je gradonačelnik.

Veliki dan za Osijek: Otvorena legendarna Copacabana, pogledajte što sve ima
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Podsjetio je kako ga je prije pet godina, kada je prvi put izabran za gradonačelnika, dočekalo zatvoreno kupališta, koje nije radilo od 2020. godine te da je u prvoj fazi obnove, koja je završena 2021. godine, za samo šest mjeseci, izgrađen prvi pravi olimpijski bazen u povijesti Osijeka. 

Veliki projekt

Nakon toga čekali smo EU sredstva za drugu fazu, koja je sada završena, a u sklopu koje je, uz obnovu bazena, zasađeno 200 novih stabala. Ovo je veliki projekt i veliki dan za grad Osijek, jer želimo da ovo bude mjesto okupljanja svih naših sugrađana, poručio je Radić.

Veliki dan za Osijek: Otvorena legendarna Copacabana, pogledajte što sve ima
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izrazio je zadovoljstvo završetkom velikog projekta obnove jednog od simbola grada Osijeka, provedenog u suradnji  hrvatske Vlade i osječke Gradske uprave.

Zajedno realiziramo cijeli niz velikih projekata u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, među kojima je najveći novi osječki Klinički bolnički centar, koji se pripremao punih šest godina, a završetak tog projekta podići će razinu kvalitete života u Osijeku, kazao je Anušić.

Veliki dan za Osijek: Otvorena legendarna Copacabana, pogledajte što sve ima
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Domagoj Mikulić izrazio je zadovoljstvo što su Vlada i Ministarstvo sudjelovali u realizaciji projekta, s nešto više od četiri milijuna eura, kroz ITU mehanizam te 1,3 milijuna eura nacionalnih sredstava, kroz Fond za sufinanciranje kapitalnih projekata. 

Možda se na ovom projektu najbolje vidi način funkcioniranja gdje kombiniramo EU, nacionalna i lokalna sredstva, pa je, uz izvrsnu suradnju s gradskim i županijskim vlastima, lakše realizirati projekte s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Hrvatske, istaknuo je Mikulić.  

OsijekCopacabana
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