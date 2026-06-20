Kreće sezona pa je omiljena poslastica opet podijelila Hrvate: 'Pustite nam makar to...'

S početkom turističke sezone ponovno se otvorila jedna od omiljenih ljetnih rasprava: koliko bi zapravo trebala koštati kuglica sladoleda? Cijene u Hrvatskoj razlikuju se od grada do grada, a tema je pokrenula raspravu i na našem Facebooku.

Da cijene mogu otići u potpuno drugom smjeru pokazuje i primjer iz Rima, gdje je američki par dva sladoleda platio čak 44 eura.

U Hrvatskoj su iznosi ipak znatno niži. Kuglica se najčešće kreće između dva i 3,50 eura. U kontinentalnoj Hrvatskoj uglavnom je oko dva eura, u Zagrebu prosječno oko 2,30, u Osijeku oko 1,50, dok se u Splitu najčešće plaća između 2,50 i 3,50 eura.

"Najrealnija cijena kuglice sladoleda je..." pitali smo vas na Facebooku, a odgovori su vrlo brzo pokazali da gotovo svatko ima svoje mišljenje.

Najviše čitatelja smatra da bi kuglica sladoleda trebala koštati jedan euro. "Za hrvatske plaće 1 euro", napisao je Đuro Perić, a slično misli i Emanuela Božiković Mihovilović koja kaže: "Maksimalno 1 euro."

Da je jedan euro gornja granica smatra i Gino Prelac. "S obzirom da je sve poskupjelo, najviše 1 euro", komentirao je. Bunjamin Aziri cijene je usporedio s vremenom prije uvođenja eura: "1 kuna – 1 euro. Tako je danas 20 kuna postalo 20 eura. Kada pogledate prijašnje cijene, sve će vam biti jasno."

Ljubica Hošnjak također smatra da je euro prihvatljiva cijena, ali ne više od toga. "Do 1 euro još je prihvatljivo. Na moru je prošle godine jedna kuglica bila 3 eura. Nenormalno. Doslovno, ono što je nekada bilo izraženo u kunama, danas je ista ta brojka u eurima. Ali, može im se, ima ovaca koji ćesvejedno kupiti. Evo, ja prva” napisala je.

Slično razmišlja i Ditka Živolić, koja je istaknula primjer Rovinja. "1 euro, a i to je previše. U Rovinju je, nažalost, na dosta mjesta 3 eura još od prošle godine", komentirala je.

Bilo je i onih koji smatraju da bi cijena trebala biti još niža. "Pola eura", napisala je Adrijana Ivanišić Šiklušić, dok je Zlata Kovačić kratko poručila: "Najviše 50 centi."

Jedan od komentara koji je privukao pažnju napisala je Ana Martić, koja je cijene sladoleda povezala s obiteljima i djecom. "Žalosno je da svaki drugi dan u šetnji prolazim pokraj sladoleda s troje male djece i da mi je skupo svaki im put kupiti po kuglu sladoleda. Žalosno. O Adventu neću ni govoriti. Pa zar mislite da si svi mogu priuštiti djeci mirisne fritule na trgu? A djeca se tome raduju. Vjerujem da mnogi radije ostanu kod kuće nego da ih djeca vuku za rukav. Poskupite kuhana vina, gemište... ali pustite nam makar sladoled, da možemo slobodno šetati s djecom.", napisala je.

No, neki su pokušali objasniti i drugu stranu priče. Vili Radonić smatra da cijena ovisi o kvaliteti namirnica, troškovima i sezoni. "Ovisi što se koristi od namirnica i koliko koštaju materijal i vrijeme. Paste za sladoled idu od 30 eura/kg do 240 eura/kg, strojevi koštaju, vitrine, radnik, država... Od 2 do 3 eura, ali moguće je i do 5 eura. Najamnina i troškovi također su veliki. Budući da je sezona kratka, sistem malog ulaganja i brze zarade povlači za sobom sistem deranja kože svima u nizu.", komentirao je.

Dio čitatelja i dalje cijene računa u kunama, pa su se među komentarima našli i odgovori poput "Dvije kune", što je napisao Šime Jurjević, "Tri kune", kako kaže Matija Danko, te "Dvije kune, kao što je nekad i bilo!", što je komentirao Chris Svelec. Marino Mikulić smatra da bi cijena trebala biti "5 kuna".

Na stare cijene i proizvodne troškove osvrnuo se i Hrvatin Horvat, koji tvrdi da je nekada radio u proizvodnji sladoleda. "Radeći davno u proizvodnji sladoleda, dok je kugla bila 7 kuna, nas je 4 litre sladoleda u proizvodnji koštalo 13 kuna. Od toga se moglo izvući 30 kugli sladoleda, što je ukupno 210 kuna. Neka je i sam kornet koštao od 0,30 do 0,50 kuna, ispada da se od oko 25 kuna uloga dobivalo 210 kuna. Danas je kugla 3 do 4 eura, a ulog za te 4 litre, odnosno 30 kugli, nikako ne prelazi 10 eura. Pa računajte kolika je zarada", napisao je.