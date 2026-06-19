Kanaderi spremni, a teren snima više od 200 kamera: Kakva će biti protupožarna sezona?

S dolaskom prvih ljetnih temperatura na hrvatsku obalu pristižu i prve dislocirane vatrogasne snage iz kontinentalnog dijela zemlje. Zajedno s domaćim snagama, tijekom ljeta na području od Brijuna do Mljeta bit će raspoređeno čak 5000 vatrogasaca.

Među njima su i pripadnici Vatrogasne postrojbe Zagreb koji su stigli u Split, gdje će, kao i svake godine, sudjelovati u redovnoj dislokaciji tijekom protupožarne sezone.

„Vatrogasni poziv ne bira ni vrijeme ni mjesto. Znači mi smo u službi, konkretno u ovom slučaju smo došli na dislokaciju u Split. To je redovita naša dislokacija koja traje recimo od sredine šestog mjeseca svake godine i traje recimo do početka devetog mjeseca“, rekao je Anđelko Mihok, voditelj prve smjene dislokacije Vatrogasne postrojbe Zagreb.

Ako se ljeto oduži, vatrogasci bi na terenu mogli ostati i dulje od planiranog. Prvi pokazatelji ove godine upozoravaju da bi protupožarna sezona mogla biti iznimno zahtjevna.

Prema podacima Glavnog vatrogasnog zapovjedništva, broj požara na otvorenom prostoru, kao i opožarena površina, znatno su veći nego u istom razdoblju prošle godine.

„U odnosu na prošlu godinu mi imamo povećanje broja požara na otvorenom prostoru 24 posto. Povećanje požara u priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja je povećanje čak za 40 posto, a opožarena površina je veća za 74 posto. Dakle već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine. Dakle jedna velika razlika“, upozorio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Spreman sustav domovinske sigurnosti

Unatoč zabrinjavajućim brojkama, zajednički zaključak prvog ovogodišnjeg sastanka Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, održanog u Divuljama, jest da su sve službe spremne za predstojeće izazove.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved pozvao je građane na dodatni oprez i odgovorno ponašanje.

„Očekujem da će i ove godine naš sustav Domovinske sigurnosti odgovoriti na sve sigurnosne izazove. Zaštititi hrvatske građane i naše turiste. Učinimo svi napor da spriječimo požar. Nepažnja je prva iskra“, poručio je Medved.

Vatrogascima će i ove godine iz zraka pomagati protupožarne snage Hrvatske vojske. Za razliku od prošle godine, ove su godine na raspolaganju svi kapaciteti – šest kanadera, šest Air Tractora i jedan helikopter.

No, podaci o angažmanu zračnih snaga u prvih šest mjeseci nisu ohrabrujući.

„Prošle godine smo imali 14 zahtjeva za letovima, gdje je bilo negdje oko 100-tinjak naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta, tako da se sad već vidi da bi ova godina, eto ne daj Bože, mogla biti puno kompliciranija“, rekao je brigadni general Željko Ljubas.

Više od 220 kamera prati stanje na terenu

Važnu ulogu u ranom otkrivanju požara ima i sustav videonadzora. Trenutačno je na 113 lokacija diljem Hrvatske postavljeno 224 kamera koje Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu omogućuju dobivanje stvarne slike s terena i, što je najvažnije, brzu reakciju.

Planira se i dodatno proširenje sustava.

„Zadovoljni smo tehnologijom. Uvijek će se napredak raditi i dalje ali za sada, krenulo je najprije sa 90-ak kamera, pa 100, pa 180, sad ih je preko 227. Imamo dosta kamera koje su sad već priključene ali nisu još u funkciji nama da ih možemo još vidit, tako da će rast. Vjerojatno je intencija da cijela Hrvatska bude zahvaćena sa kamerama koje mi možemo gledati“, rekao je načelnik Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 Robert Rožić.

Na sastanku u Divuljama otvoreno je i pitanje odgovornosti za zapuštena zemljišta u slučajevima izbijanja požara. Ministarstvo pravosuđa u koordinaciji s nadležnim resorima trebalo bi pronaći model kojim bi se utvrđivala odgovornost vlasnika privatnih parcela.

Cilj je smanjiti rizik od širenja požara na područjima koja se ne održavaju te jasnije definirati obveze vlasnika zemljišta.