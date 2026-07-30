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REAKCIJE MINISTARA /

Anušić iznenađen uhićenjem Keruma, Ćorić bez komentara a Habijan poručuje: 'Nema nedodirljivih'

Anušić iznenađen uhićenjem Keruma, Ćorić bez komentara a Habijan poručuje: 'Nema nedodirljivih'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj "aferi Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima

30.7.2026.
10:34
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Željko Kerum, njegov nećak i Andrija Polić, bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima, uhićeni su sinoć u Veloj Luci zbog legalizacije konobe "Pršut". 

Uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj "aferi Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Više pročitajte OVDJE

Uoči sjednice Vlade, novinari su i ministre upitali za komentar o uhićenju Keruma. 

Ministar Tomislav Ćorić uhićenje nije htio komentirati, dok je vijest iznenadila ministra obrane Ivana Anušića koji je novinare upitao: "Nisam ni znao da je Kerum uhićen, kad je uhićen?"

Habijan: 'Nema nedodirljivih'

Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je da je sada na institucijama da rade svoj posao.

"Mislim da je bitno da institucije rade svoj posao. Obzirom da očito postoji osnovana sumnja i da su pokrenuli ove radnje mjere i uhićenja, neka se sve utvrdi u postupku, mislim da je to ključno i bitno", rekao je Habijan. 

Na pitanje, treba li sada razmatrati radnje u koaliciji u Splitu, Habijan je odgovorio: "Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da se utvrde sve činjenice. Nema nedodirljivih, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, trebaju odgovarati. Vrlo jednostavno."

Željko KerumUhićenjeDamir Habijan
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