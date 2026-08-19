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Arsenal doveo reprezentativca Engleske: Na Topnicima će brojni 'lomiti zube'

Arsenal doveo reprezentativca Engleske: Na Topnicima će brojni 'lomiti zube'
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Foto: Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bio je važan član reprezentacije koja je ovog ljeta stigla do polufinala SP-a, a na kraju uzela i brončanu medalju

19.8.2026.
16:38
Sportski.net
Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Arsenal nastavlja jačati svoju momčad na ulazu u sljedeću sezonu u kojoj će braniti naslov prvaka Engleske. 

Topnici su dogovorili transfer braniča Aston Ville Ezrija Konse za oko 60 milijuna eura, čemu će se dodati i bonusi. 

Sve je javno obznanio i popularni Fabrizio Romano, a Konsa se u srijedu oprostio od suigrač. Liječnički pregled trebao bi obaviti u četvrtak. 

Konsa se u ponedjeljak vratio na pripreme Ville nakon produženog odmora poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu. Arsenal je tražio pojačanje u obrani zbog ozljeda Williama Salibe i Jurriena Timbera te prvo razmatrao i druge opcije u obrani, a među njima je bio i branič Bayer Leverkusena Jarell Quansah. 

Konsa je bio važan član engleske reprezentacije koja je ovog ljeta stigla do polufinala Svjetskog prvenstva, a na kraju uzela i brončanu medalju. Svaku utakmicu do polufinalnog poraza od Argentine (2:1) započeo je u prvoj postavi, a u tom je susretu ušao u igru u 72. minuti. Igrao je uglavnom u sredini obrane, ali je pokrivao i poziciju desnog beka nakon suspenzije Quansaha, što je uloga koju je obavljao i u Villi. 

"Želimo unaprijediti momčad i dalje je razvijati. Prepoznali smo područja u kojima se možemo pojačati i na tome radimo", izjavio je Arteta uoči pobjede u Community Shieldu protiv Manchester Cityja, a Englezi pišu kako bi se na Emiratesu mogao očekivati još pokoji doalzak. 

ArsenalMikel Arteta
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