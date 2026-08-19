Arsenal doveo reprezentativca Engleske: Na Topnicima će brojni 'lomiti zube'

Arsenal nastavlja jačati svoju momčad na ulazu u sljedeću sezonu u kojoj će braniti naslov prvaka Engleske.

Topnici su dogovorili transfer braniča Aston Ville Ezrija Konse za oko 60 milijuna eura, čemu će se dodati i bonusi.

Sve je javno obznanio i popularni Fabrizio Romano, a Konsa se u srijedu oprostio od suigrač. Liječnički pregled trebao bi obaviti u četvrtak.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Arsenal agree deal to sign Ezri Konsa from Aston Villa, here we go!



Fee agreed at £50m plus add-ons and long term deal in place with English defender.



Konsa will undergo his medical in next 48h then signing in at #AFC — follows @TheAthleticFC. pic.twitter.com/nXwrQ5Ebo5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Konsa se u ponedjeljak vratio na pripreme Ville nakon produženog odmora poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu. Arsenal je tražio pojačanje u obrani zbog ozljeda Williama Salibe i Jurriena Timbera te prvo razmatrao i druge opcije u obrani, a među njima je bio i branič Bayer Leverkusena Jarell Quansah.

Ezri Konsa (73.1%) had the best ground duel success rate of any Premier League player last season: pic.twitter.com/U0EnFfdekN — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 19, 2026

Konsa je bio važan član engleske reprezentacije koja je ovog ljeta stigla do polufinala Svjetskog prvenstva, a na kraju uzela i brončanu medalju. Svaku utakmicu do polufinalnog poraza od Argentine (2:1) započeo je u prvoj postavi, a u tom je susretu ušao u igru u 72. minuti. Igrao je uglavnom u sredini obrane, ali je pokrivao i poziciju desnog beka nakon suspenzije Quansaha, što je uloga koju je obavljao i u Villi.

92.5% - Ezri Konsa had the highest pass completion rate under high-intensity pressure of any player in the Premier League last season (min. 100 pass attempts).



Tranquility. pic.twitter.com/iK0svTEoz2 — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2026

"Želimo unaprijediti momčad i dalje je razvijati. Prepoznali smo područja u kojima se možemo pojačati i na tome radimo", izjavio je Arteta uoči pobjede u Community Shieldu protiv Manchester Cityja, a Englezi pišu kako bi se na Emiratesu mogao očekivati još pokoji doalzak.