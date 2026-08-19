Misteriozni muškarac snimljen u Dubravi: Policija ga traži zbog bluda

Zagrebačka policija traži muškarca za kojeg vjeruje da bi mogao imati informacije o bludnim radnjama počinjenima na štetu žene u zagrebačkoj Dubravi.

Kazneno djelo dogodilo se 17. lipnja oko 2.15 sati u Ulici Klin, a počinitelj zasad nije poznat.

Policija je objavila fotografije i snimku muškarca za kojeg pretpostavlja da raspolaže saznanjima važnima za istragu.

Riječ je o muškarcu starom oko 25 godina, mršavije građe i kratke tamnije brade. Na sebi je imao sivi gornji dio trenirke s kapuljačom i tamne kratke hlače.

Građane koji prepoznaju muškarca ili imaju bilo kakve korisne informacije policija poziva da se jave na broj 192. Informacije se mogu poslati i na adrese [email protected] i [email protected].