FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MRAČNA STRANA PARKA /

Dogovorena masaža na Ribnjaku pošla po zlu: Hrvat prijavio Sirijca za bludne radnje

×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. Međutim, tijekom masaže, sumnja se da je Sirijac počeo dirati Hrvata po intimnim dijelovima tijela

7.4.2026.
15:39
Tajana Gvardiol
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebačka policija uhitila je Sirijca zbog sumnje da je bludničio nad Hrvatom u zagrebačkom parku Ribnjak. Večernji list neslužbeno doznaje da su dvojica muškaraca dogovorila masažu. Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. Međutim, tijekom masaže, sumnja se da je Sirijac počeo dirati Hrvata po intimnim dijelovima tijela. Žrtva ga je prijavila policiji. Sirijac je uhićen, a nakon ispitivanja određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i od ponavljanja dijela. Trenutačno se nalazi u Remetincu. 

Prošle godine, u istom parku, uhićen je Egipćanin s privremenim boravkom u Hrvatskoj zbog silovanja Japanke. I tada je bila riječ o dogovorenom sastanku. U jednom trenutku Egipćanin je pitao Japanku voli li seks, ona je odgovorila "ne". Pokušala je otići, ali joj je on prepriječio put, pokušao je poljubiti, a na kraju oborio na tlo i silovao. Japanka je silovanje prijavila policiji. Napadač je uhićen i u međuvremenu osuđen na pet godina zatvora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nova agonija heroine silovanih žena: Gisele opet na sudu, jedan od napadača žalio se na kaznu

SirijacHrvatBludne RadnjeRibnjakZagrebačka Policija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike