Dogovorena masaža na Ribnjaku pošla po zlu: Hrvat prijavio Sirijca za bludne radnje

Zagrebačka policija uhitila je Sirijca zbog sumnje da je bludničio nad Hrvatom u zagrebačkom parku Ribnjak. Večernji list neslužbeno doznaje da su dvojica muškaraca dogovorila masažu. Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. Međutim, tijekom masaže, sumnja se da je Sirijac počeo dirati Hrvata po intimnim dijelovima tijela. Žrtva ga je prijavila policiji. Sirijac je uhićen, a nakon ispitivanja određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i od ponavljanja dijela. Trenutačno se nalazi u Remetincu.

Prošle godine, u istom parku, uhićen je Egipćanin s privremenim boravkom u Hrvatskoj zbog silovanja Japanke. I tada je bila riječ o dogovorenom sastanku. U jednom trenutku Egipćanin je pitao Japanku voli li seks, ona je odgovorila "ne". Pokušala je otići, ali joj je on prepriječio put, pokušao je poljubiti, a na kraju oborio na tlo i silovao. Japanka je silovanje prijavila policiji. Napadač je uhićen i u međuvremenu osuđen na pet godina zatvora.

