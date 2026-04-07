Dogovorena masaža na Ribnjaku pošla po zlu: Hrvat prijavio Sirijca za bludne radnje
Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. Međutim, tijekom masaže, sumnja se da je Sirijac počeo dirati Hrvata po intimnim dijelovima tijela
Zagrebačka policija uhitila je Sirijca zbog sumnje da je bludničio nad Hrvatom u zagrebačkom parku Ribnjak. Večernji list neslužbeno doznaje da su dvojica muškaraca dogovorila masažu. Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. Međutim, tijekom masaže, sumnja se da je Sirijac počeo dirati Hrvata po intimnim dijelovima tijela. Žrtva ga je prijavila policiji. Sirijac je uhićen, a nakon ispitivanja određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i od ponavljanja dijela. Trenutačno se nalazi u Remetincu.
Prošle godine, u istom parku, uhićen je Egipćanin s privremenim boravkom u Hrvatskoj zbog silovanja Japanke. I tada je bila riječ o dogovorenom sastanku. U jednom trenutku Egipćanin je pitao Japanku voli li seks, ona je odgovorila "ne". Pokušala je otići, ali joj je on prepriječio put, pokušao je poljubiti, a na kraju oborio na tlo i silovao. Japanka je silovanje prijavila policiji. Napadač je uhićen i u međuvremenu osuđen na pet godina zatvora.
