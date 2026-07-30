Zašto je Kerum uhićen: Od nelegalne gradnje do gozbe splitskih sudaca

Konoba "Pršut" Željka Kerum u Kaštel Štafiliću godinama je bila mjesto okupljanja političara, sportaša i gospodarstvenika. No, tijekom 2025. i osobito 2026. godine postala je središte jedne od najvećih lokalnih političko-građevinskih afera u Dalmaciji, nakon što su mediji otvorili pitanje njezine zakonitosti i načina na koji je legalizirana, piše Slobodna Dalmacija.

Građevinska inspekcija je 2019. godine utvrdila da je objekt podignut bez građevinske dozvole na području klasificiranom kao "osobito vrijedno obradivo tlo". Doneseno je pravomoćno rješenje o uklanjanju, no ono nikada nije provedeno.

Početkom 2021. godine, tijekom pandemije koronavirusa, u konobi je održana privatna proslava. Na proslavi su sudjelovali brojni uzvanici, među kojima i nekoliko splitskih sudaca, unatoč važećim epidemiološkim mjerama.

U veljači te iste godine predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa pokrenuo je postupak pred mjerodavnim sudačkim vijećima protiv suca Brune Kleina, predsjednika Županijskog suda u Splitu, Silvija Čovića, predsjednika Upravnog suda u Splitu, Dinka Mešina, glasnogovornika Županijskog suda u Splitu, Mihe Mratovića, suca Županijskog suda, i Tomislava Zlodre, suca Općinskog suda u Splitu, koji su se okupili u konobi "Pršut" Željka Keruma kako bi proslavili rođendan bivšeg nogometaša Ivice Mornara.

Bespravna gradnja

U siječnju 2023. godine lokalni službenik Grada Kaštela Andrija Polić potpisao je rješenje o izvedenom stanju. Dokument navodi da su objekti postojali prije lipnja 2011. godine, što je zakonski rok za legalizaciju. Međutim, satelitske snimke Geoportala pokazuju da bazena, kapelice i gornjih katova tada uopće nije bilo.

Tijekom 2025. godine počele su se pojavljivati informacije da objekt ne ispunjava sve propisane uvjete za ugostiteljsku djelatnost.

Telegram je posljednjih mjeseci objavio niz tekstova o nekretninskim aferama Željka Keruma. Početkom svibnja objavio je priču o restoranu "Pršut", koji je Kerum nedavno otvorio u Kaštelima. Telegram je tada ustvrdio da su restoran i pripadajući kompleks, koji uključuje bazen, strojarnicu, kapelicu i druge objekte, izgrađeni bespravno.

Pozivajući se na dokumentaciju, navedeno je da je građevinska inspekcija ranije utvrdila nezakonitu gradnju i naložila uklanjanje objekta, no da on nije srušen.

Također je objavljeno da je Kerum nastavio širiti kompleks na zemljištu koje je klasificirano kao osobito vrijedno obradivo tlo te da je poslovanje omogućeno nakon što su gradske službe u Kaštelima izdale rješenje o legalizaciji, za koje Telegram tvrdi da ne odgovara stvarnom stanju na terenu.

Objava istraživanja izazvala je snažne političke reakcije. Budući da je Andrija Polić u međuvremenu postao predsjednik Splitskog saveza sportova te se spominjao kao kandidat za mjesto pročelnika za sport u Gradu Splitu. Oporbeni političari zatražili su objašnjenja i preispitivanje njegove odgovornosti. Gradonačelnik Tomislav Šuta također se našao pod pritiskom zbog koalicijske suradnje s Kerumovim HGS-om. U međuvremenu je stigla informacija kako će novi pročelnik za sport biti Ivo Katušić, a ne Andrija Polić. Još se čeka da to bude i službeno objavljeno.