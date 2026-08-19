Voljela ga, htjela se udati, a onda se sve srušilo: Kako je Kristen jednim potezom upropastila sve

Bila je to romansa koja je definirala jednu eru. Rođena na filmskom setu planetarnog fenomena "Sumrak", veza Kristen Stewart i Roberta Pattinsona prerasla je fikciju i postala opipljiva stvarnost za milijune obožavatelja diljem svijeta. Njihova ljubavna priča, praćena podjednakim intenzitetom kao i ona između Belle Swan i Edwarda Cullena, postala je neodvojivi dio pop kulture ranih 2010-ih. Ipak, ono što je započelo kao bajka pod svjetlima reflektora, završilo je bolnim prekidom pred očima cijelog svijeta, ostavljajući iza sebe priču o slavi, pritisku i posljedicama jedne pogreške.

U galeriji se prisjetite njihove ljubavne priče