Robert Pattinson iznenadio obožavatelje: 'Definitivno bih se vratio u Sumrak sagu'

Više od desetljeća nakon što je film "Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio" zaključio jedno od najuspješnijih poglavlja popularne kulture, Robert Pattinson, glumac koji je utjelovio vampira Edwarda Cullena, dao je izjavu koja je oduševila milijune obožavatelja. U nedavnom intervjuu, Pattinson je otkrio da bi bio spreman vratiti se ulozi koja ga je vinula u zvjezdane visine, unatoč tome što i sam nije bio ljubitelj te uloge.

Detektor laži koji je otkrio istinu

Neočekivano priznanje dogodilo se tijekom promotivne kampanje za njegov novi film "Die My Love", u kojem glumi uz Jennifer Lawrence. Dvoje glumaca sudjelovalo je u popularnom segmentu časopisa Vanity Fair s detektorom laži, gdje je Lawrence iskoristila priliku da postavi pitanje koje zanima mnoge.

"Da režiraju novi 'Sumrak', bi li prihvatio ulogu?" upitala ga je. Bez imalo oklijevanja, Pattinson je odgovorio: "O da, definitivno."

Njegov brzi odgovor vidno je iznenadio Lawrence, koja mu je u šali dobacila: "Mislim da ne bi trebao, ali u redu." Pattinson se nasmijao i pojasnio svoj stav na humorističan način: "Bilo bi fantastično. Volim preuzimati uloge od mlađih glumaca... Želim ponovno imati 17 godina." Iako je izjava zvučala kao šala, poligrafski ispitivač potvrdio je da glumac govori istinu.

Od prezira do nostalgije

Pattinsonova izjava posebno je odjeknula jer je glumac godinama bio poznat po svojim kritičkim, pa čak i podrugljivim komentarima na račun uloge Edwarda Cullena i same franšize. U prošlosti je lika opisivao kao "najsmješniju osobu" i "manično-depresivnog tipa koji mrzi samog sebe". Priznao je da je što je više čitao scenarij, to je više mrzio lik, te je cijelu priču nazivao "čudnom".

Međutim, čini se da je s protokom vremena njegov stav omekšao. Franšiza "Sumrak", temeljena na bestselerima Stephenie Meyer, postala je globalni fenomen koji je definirao jednu generaciju. Unatoč početnim kritikama, filmovi su s vremenom stekli kultni status i zadržali nevjerojatno odanu bazu obožavatelja. Pattinsonov novi stav možda je odraz zrelosti i priznanja važnosti uloge koja mu je, unatoč svemu, otvorila vrata Hollywooda i omogućila mu da se kasnije dokaže u nizu zahtjevnih i umjetnički cijenjenih uloga, poput one u filmu "Batman".

Je li novi "Sumrak" realna mogućnost?

Čim se vijest proširila, društvene mreže su eksplodirale. Obožavatelji su odmah počeli sa spekulacijama o mogućem nastavku, rebootu ili adaptaciji knjige "Ponoćno sunce", koja priča originalnu priču iz Edwardove perspektive. Ta je knjiga, objavljena 2020. godine, već ranije potaknula razgovore o povratku na filmsko platno.

Ipak, postoji jedna velika prepreka mogućem povratku, a to je Pattinsonov raspored. Samo u 2026. godini očekuju ga tri velika filma: "The Drama" u travnju, epski spektakl Christophera Nolana "The Odyssey" u srpnju te treći dio sage "Dina" u prosincu. Nakon toga, za 2027. godinu planiran je njegov povratak ulozi Brucea Waynea u filmu The Batman Part II.

Iako za sada nema službenih planova za novi film iz franšize "Sumrak", Pattinsonova izjava ostavlja tračak nade za sve obožavatelje vampirske sage.

