Tea Tairović zasjala u crvenom uz supruga, među zvijezdama večeri bila i Miach

Drugim crvenim tepihom petog dana 32. Sarajevo Film Festivala prošetala su brojna poznata lica iz svijeta filma, glazbe i showbiz scene. Posebnu pažnju privukla je srpska pjevačica Tea Tairović (30), koja je stigla u društvu supruga i zablistala u upečatljivoj crvenoj kreaciji.

Među zvijezdama večeri bile su i Miach (29), Anđela Jovanović (33) i Jovana Stojiljković, kao i brojni drugi uzvanici koji su još jednom ispunili festivalski crveni tepih glamuroznim izdanjima.