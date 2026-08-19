FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAMUR U SARAJEVU /

Tea Tairović zasjala u crvenom uz supruga, među zvijezdama večeri bila i Miach

Tea Tairović zasjala u crvenom uz supruga, među zvijezdama večeri bila i Miach
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1 /24
VOYO logo

Drugim crvenim tepihom petog dana 32. Sarajevo Film Festivala prošetala su brojna poznata lica iz svijeta filma, glazbe i showbiz scene. Posebnu pažnju privukla je srpska pjevačica Tea Tairović (30), koja je stigla u društvu supruga i zablistala u upečatljivoj crvenoj kreaciji.

Među zvijezdama večeri bile su i Miach (29), Anđela Jovanović (33) i Jovana Stojiljković, kao i brojni drugi uzvanici koji su još jednom ispunili festivalski crveni tepih glamuroznim izdanjima.

19.8.2026.
8:11
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Tea TairovićMiachSarajevo Film FestivalZvijezdeCrveni Tepih
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija