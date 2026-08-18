Sjećate li se ove plavuše? Nekad je bila fatalna zavodnica, a danas je gotovo neprepoznatljiva

Nekada je zbog nje uzdisala vojska muškaraca, a njezino pojavljivanje u kultnom crvenom kupaćem kostimu mnogima je bilo jedan od omiljenih prizora iz 'Baywatcha'. Nicole Eggert (54) kao Summer Quinn bila je prava seks-bomba 90-ih i jedna od najpoželjnijih televizijskih zvijezda tog vremena. No godine, životne okolnosti i teška zdravstvena bitka ostavili su trag, pa je danas mnogi na prvi pogled više ne bi povezali s plavokosom ljepoticom iz popularne serije. Pogledajte kako se nekadašnja 'Baywatch' zavodnica mijenjala kroz godine.