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SEKS-BOMBA 90-IH /

Sjećate li se ove plavuše? Nekad je bila fatalna zavodnica, a danas je gotovo neprepoznatljiva

Sjećate li se ove plavuše? Nekad je bila fatalna zavodnica, a danas je gotovo neprepoznatljiva
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Nicole Eggert mnogi i danas pamte kao jednu od zvijezda kultne serije 'Baywatch', u kojoj je početkom 90-ih utjelovila Summer Quinn. No život glumice posljednjih je godina daleko od bezbrižnih dana na kalifornijskim plažama. Eggert se suočila s ozbiljnom dijagnozom raka dojke, a svoju je borbu odlučila podijeliti s javnošću bez uljepšavanja.
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Nekada je zbog nje uzdisala vojska muškaraca, a njezino pojavljivanje u kultnom crvenom kupaćem kostimu mnogima je bilo jedan od omiljenih prizora iz 'Baywatcha'. Nicole Eggert (54) kao Summer Quinn bila je prava seks-bomba 90-ih i jedna od najpoželjnijih televizijskih zvijezda tog vremena. No godine, životne okolnosti i teška zdravstvena bitka ostavili su trag, pa je danas mnogi na prvi pogled više ne bi povezali s plavokosom ljepoticom iz popularne serije. Pogledajte kako se nekadašnja 'Baywatch' zavodnica mijenjala kroz godine.

18.8.2026.
14:36
Hot.hr
-/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nicole EggertBaywatch
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