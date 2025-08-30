BORI SE S RAKOM DOJKE /

Zvijezda Baywatcha podvrgnula se mastektomiji, emotivnom objavom otkrila trenutno stanje

Foto: Instagram

Glumica je podijelila najnovije vijesti o svom zdravstvenom stanju

30.8.2025.
23:14
Hot.hr
Instagram
Glumica Nicole Eggert (53) najpoznatija po ulozi u seriji Baywatch, podijelila je novosti o svom zdravstvenom stanju. Naime, glumica se bori s rakom dojke, a sada je na Instagramu otkrila da se 21. kolovoza podvrgnula mastektomiji. Pratitelji i prijatelji odmah su joj uputili brojne poruke podrške.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nicole Eggert (@_nicole_eggert)

"Ti si borac", "Izgledaš sjajno", "Svaka čast Nicole", samo su neki od komentara.

Mislila da ulazi u menopauzu

Nicole je u siječnju 2024. za časopis People prvi put progovorila o svojoj dijagnozi. Ispričala je kako je osjećala bol u lijevoj dojci i u samo tri mjeseca dobila 11 kilograma. Mislila je da su to znakovi menopauze, sve dok u listopadu nije napipala kvržicu. U prosincu 2023. liječnici su joj dijagnosticirali kribriformni karcinom dojke u drugom stadiju. Nakon toga podvrgnula se prvoj mastektomiji i uklanjanju limfnih čvorova. Kemoterapiju je završila u srpnju 2024.

Druga operacija i rekonstrukcija dojke

U prosincu 2024. glumica je u razgovoru za Fox News Digital otkrila da ju čeka još jedna mastektomija i rekonstrukcija dojke kao dio nastavka liječenja. "Mastektomija je čudna stvar. Mislila sam da će samo ukloniti tkivo dojke, da ćeš se oporaviti od šavova i ožiljaka i to je to. Ali puno je više od toga, jer presijeku mnogo živaca. Taj osjećaj i navikavanje na njega vrlo su neobični. Uklanjanje limfnih čvorova bilo je puno bolnije od same mastektomije" objasnila je.

Zvijezda Baywatcha podvrgnula se mastektomiji, emotivnom objavom otkrila trenutno stanje
Foto: Profimedia

Podsjetimo, Nicole je najpoznatija po ulozi spasiteljice Summer Quinn u kultnoj seriji Baywatch. Zajedno s kolegicom Pamelom Anderson (58) smatrala se seks ikonom 90-ih. 

