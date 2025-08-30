Poznati Youtuber šokirao iz Dubrovnika: ' Skupi kao otrov, porcije male...'

Srpski YouTuber Nenad Živković, poznat i pod nadimkom Debeli Sremac, sredinom kolovoza posjetio je Dubrovnik i snimio video u kojemu govori kako je riječ o jako skupom gradu, prenosi Dubrovački Dnevnik.

"Restorani su skupi kao otrov! Porcije su male, a kvaliteta hrane upitna", rekao je u videu u kojem je komentirao i stanje plaže u Uvali Lapad. Kritizirao je činjenicu što na plaži nema ugostiteljske ponude i ustvrdio kako se vidi da je tu nekad sve funkcioniralo, ali kako je danas očito neki problem, stečaj tvrtke ili slično. "Najveći pozitivni dojam na šetnici u Uvali Lapad je jedan fast food", rekao je. "Da pođete kao obitelj u bilo koji restoran, cijene su takve da ćete potrošiti sigurno 100 eura. Jedino ako pođete u prodavaonicu i kupite za 40 eura imate za nekoliko obroka", rekao je.

'Ovo nije održivo na duge staze'

"Dubrovnik važi za jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj, možda i šire. Dolaze ljudi koji imaju novca, vjerujte mi, iskomunicirao sam s ljudima i iskreno da vam kažem malo sam se šokirao jer ne vidim sreću u očima, ni osmjeh jer su došli na ovo mjesto. Stvarno nisam zadovoljan, jer koliko treba imati novaca mjesečno da bi si mogao priuštiti ručak i večeru u restoranu?", pita se.

"Na duže staze ovakav način turizma ne znam koliko će se isplatiti jer sramota je reći da nisam naišao na čovjeka koji je zadovoljan ovim mjestom iako je mjesto predivno", izjavio je.

Nenad je popularnost stekao objavljujući sadržaj vezan uz pse, a kasnije i hranu. Osim na YouTubeu, popularan je i na Instagramu gdje broji više od 24 tisuće pratitelja.

