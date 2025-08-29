Influencerica Petra o zlostavljanju u školi, zaručniku i poslu: 'Izgladnjivala sam se, to je za mene bio pakao'

Petra Grdošić (25), influencerica koja u posljednje vrijeme privlači sve veći broj pratitelja, postala je prava inspiracija za mnoge. Iako danas živi u Sisku, gdje zajedno sa zaručnikom gradi dom, njezin put nije bio lagan. Djetinjstvo je obilježio težak period zlostavljanja zbog viška kilograma, a vršnjaci su je često zadirkivali. Međutim, Petra nije dopustila da ta iskustva odrede njezin život. Umjesto toga, okrenula je sve to u svoju korist i usmjerila svoju energiju prema izgradnji pozitivne zajednice na društvenim mrežama. Svojom hrabrošću postala je motivacija i inspiracija mnogima, posebice ženama koje se suočavaju s sličnim izazovima.

Možete li nam se malo predstaviti – tko je Petra Grdošić privatno, a tko javno na društvenim mrežama?

Petra u privatnom životu je zapravo dosta povučena, ne voli baš velike skupine ljudi i veliki je introvert. Život nije Instagram i ja to ponavljam jer često vidimo dosta nerealnu sliku tuđih života.

Foto: Instagram

Kako ste odlučili početi dijeliti svoj život na društvenim mrežama?

Nekako je to sve došlo spontano. Jedna od mojih velikih strasti je pisanje i kada bi mi došla inspiracija - objavila bih neke svoje misli, recepte, djeliće života. Malo po malo su ljudi počeli reagirati na to što sam svoja, a onda su počeli dolaziti sve više na moj profil. Ne zamaram se brojkama, ali smatram da imam baš divnu zajednicu na Instagramu, ponajviše divnih žena.

Živite u Sisku - kakav je život u manjoj sredini? Prepoznaju li vas na ulici?

Zapravo jesam iz manje sredine, iz Jastrebarskog, malog gradića u okolici Zagreba. Preselila sam se u Sisak 2021. i iako je u početku bilo malo teško, nisam požalila. Promjena je dobra, kao i izlazak iz zone komfora. Ne smatram se influencerom niti pretjerano volim tu riječ jer su joj ljudi dali negativnu konotaciju, iako “to influence” znači utjecati, što bi, prema mom mišljenju, i trebala biti svrha. Utjecati na nekoga da zavoli sebe, utjecati da promijeni nešto što želi, nekome uljepšati dan, nekoga nasmijati - to je po meni cijela poanta “influencinga”. Samim time, ne smatram se slavnom osobom niti se tako predstavljam, znalo mi se nekoliko puta dogoditi da meni, Renčiju ili čak mojoj obitelji netko kaže da me prate na Instagramu, ali tu se sve završava.

Možete li nam ispričati kako ste upoznali svog zaručnika i što vas je najviše privuklo kod njega?

Kad već pričamo o društvenim mrežama, Renči i ja smo se upoznali preko društvenih mreža. Dopisivali smo se, kliknuli, razmijenili brojeve, počeli razgovarati bez prestanka i onda smo se nakon dva ili tri dana upoznali uživo. A ostatak je povijest kako kažu. Nekako je to sve išlo spontano s nama, bilo mi je ugodno u njegovom društvu i to što mogu biti ono što jesam, volim to što se ne srami pokazati ni reći kako se osjeća i samim time nisam nikad morala razmišljati sviđam li mu se ili ne, smisao za humor nam se podudara, kao i kasnije neki ozbiljniji ciljevi i ambicije.

Foto: Instagram

Koliko vam znači njegova podrška u ovom poslu kojim se bavite i kako reagira na vašu izloženost javnosti?

On je zaista moj najveći “fan” i vjetar u leđa. Pročitala sam negdje da kad ti osoba koju voliš kaže da želi biti ninja kornjača, ne srušiš mu snove nego pitaš “Koja? Leonardo ili Michelangelo?” i to jedino tako treba biti. Renato nije baš čovjek od kamere, ali sa mnom i za mene mu se nije problem ni fotografirat se, ni snimati, a i on je iza kamere za svaku moju fotografiju ili video posljednjih, više od šest godina i jako sam zahvalna na tome.

Kada ste prvi put shvatili da društvene mreže mogu biti puno više od hobija i postati izvor zarade? Na koju suradnju ste najponosniji?

Od početka ove godine sam Instagram shvatila malo ozbiljnije, do tada sam više gradila neku zajednicu, ali onda mi je kliknulo da tu možda ima nešto više. Kad nešto zaista odlučiš, sve se posloži u tom smjeru tako da od početka godine sam upoznala divne ljude i ostvarila divne suradnje i ne mogu ni jednu istaknuti kao najdražu jer se doista u sve što radim dajem maksimalno.

Foto: Instagram

Možete li se vratiti u razdoblje osnovne i srednje škole. Svojedobno ste otkrili da ste bili zlostavljani zbog viška kilograma. Kako je izgledalo vaše djetinjstvo?

Oduvijek sam bila punije dijete i osnovna škola je za mene zaista bila pakao. Uz to što sam i povučena i sramila sam se zauzeti za sebe pa sam i bila laka meta.

Kako je izgledalo suočavanje sa zlostavljanjem u školi i što vam je tada najviše pomagalo da izdržite te situacije?

Jako puno sam izostajala iz škole, što ne kažem da je pohvalno, ali izbjegavala sam suočavanje s djecom kojima je očito svakodnevni cilj bio učiniti da se ja osjećam užasno. To me potaknulo da za ljetne praznike između 7. i 8. razreda izgladnjivanjem skinem 15 kilograma i tu počinje moja borba s hranom i slikom o sebi. Treba djecu učiti od malih nogu da riječi mogu ostaviti dugotrajne posljedice, da drugačije ne znači loše i da nikad ne znamo tko se s čime bori u svoja četiri zida.

Kako danas gledate na svoje tijelo i sebe u cjelini?

Tek sam prije nekoliko godina donekle prihvatila sebe. I dalje imam svoje nesigurnosti, kao što mislim da većina ima, jer sam isto čovjek od krvi i mesa, ali trudim se raditi na sebi i fizički i psihički. Trudim se skinuti višak kilograma, ali ovaj put ne iz mržnje prema sebi jer iz te emocije ne dolazi ništa dobro dugoročno. Pijem hormone za štitnjaču već deset godina jer sam imala zloćudni tumor kada sam imala 15 godina tako da je i to pridonijelo trenutačnom višku, ali ne želim čekati da mi život prođe dok ne dođem do željene kilaže. A uostalom, smatram da smo svi mi puno više od brojke na vagi i trebalo bi biti bitnije kakvi smo ljudi, kako se ponašamo prema drugima, da smo iskreni, pošteni, a izgled se ionako kroz život mijenja.

Foto: Instagram

Kako biste opisali svoj stil odijevanja i koliko vam je važno da dobro izgledate?

Čak ne mogu reći da imam samo jedan stil odijevanja jer ovisi o raspoloženju. No, najbitnije mi je da nosim ono u čemu se osjećam dobro. Nisam mišljenja da bi ljudi s viškom kilograma trebali nositi samo široko jer te takva odjeća često još više proširi.

Imate li modne uzore ili osobe čiji vas stil uvijek inspirira?

Moje modne kombinacije idu od beskućnik style do gala večera style pa čak i ako samo idem u trgovinu.

Koji su vam ciljevi za budućnost?

Sviđa mi se trenutačni smjer u kojem idem tako da definitivno nastavljam u tom smjeru, u izradi je moja kuharica koju planiram izdati do kraja godine, a od nekih dugoročnih ciljeva želim jednog dana imati svoj brend. Neka prvotna ideja je počela prije nekoliko godina da bih htjela imati svoj brend kupaćih kostima i donjeg rublja za žene s velikim grudima, ali vidjet ćemo gdje će nas život odvesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput o djetetu, poslu i 'Gospodinu Savršenom': 'Bila je odlična sezona, dečki su bili super'