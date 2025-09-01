Ne miruje ni u osmoj deceniji: Kevin Costner osvojio 24 godine mlađu bivšu suprugu milijardera?

Prema najnovijim napisima stranih medija, glumac Kevin Costner (70) trenutačno je u opuštenoj vezi s redateljicom i autoricom Kelly Noonan Gores (46). Njih su upoznali zajednički prijatelji, a nedavno su viđeni zajedno u Aspenu.

Costnerov ljubavni život uvijek je privlačio pažnju – kroz godine se njegovo ime povezivalo s mnogim poznatim zvijezdama, od Courteney Cox i Whitney Houston pa sve do Jennifer Lopez. Nakon razvoda od Christine Baumgartner, o kojem su mediji naširoko pisali, šuška se da je 70-godišnji glumac sada pronašao novu simpatiju u 46-godišnjoj Kelly Noonan.

Tko je Kelly?

Kelly Noonan Gores rođena je 25. ožujka 1979. u Los Angelesu. Karijeru je započela kao dječja glumica, a 2012. u Beverly Hillsu osnovala je produkcijsku kuću Elevative Entertainment. Najpoznatija je po dokumentarcu Heal iz 2017., koji istražuje povezanost uma, tijela i zdravlja. Film je privukao veliku pozornost u wellness zajednici i donio joj brojne pohvale, kao i istoimenu knjigu iz 2019. i The HEAL Podcast. Kelly je sa svojim filmom osvojila nagradu Soul in Cinema na Filmskom festivalu u Mauiju 2017. godine. Osim posla, poznata je i po tome što se bavi meditacijom, sportom i duhovnim praksama, a ujedno je i predana majka.

Propali brak s milijarderom

Kelly se 2016. udala za Aleca Goresa, egipatsko-američkog poduzetnika i milijardera čije se bogatstvo danas procjenjuje na više od 2 milijarde dolara. Par je imao glamurozno vjenčanje na plaži u Malibuu, uz nastup Johna Legenda i izvještaj u magazinu Vogue. ipak, nakon osam godina braka razveli su se 2024. godine. Kelly je kasnije priznala da joj je to bilo najteže razdoblje u životu: "Bilo je mučno i srceparajuće, iako sam ja započela razgovor o razvodu, ni jedno od nas to zapravo nije željelo," ispričala je u svom podcastu.

Nova ljubav s Costnerom?

Prema izvorima bliskim paru, Kelly i Kevin povremeno provode vrijeme zajedno u Aspenu, no njihova veza je zasad ležerna i bez pritiska. Kelly Costnera opisuje kao divnog i zanimljivog čovjeka, ali ističe da joj ljubavni život trenutno nije prioritet.

Costner, koji se prošle godine razveo od Christine nakon 18 godina braka i troje djece, ponovno je pod povećalom javnosti. Iako mediji sve više pišu o njegovoj vezi s Kelly, zasad nema službene potvrde – čini se da oboje žele da stvari idu polako i bez velike pompe.

