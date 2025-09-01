Ne miruje ni u osmoj deceniji: Kevin Costner osvojio 24 godine mlađu bivšu suprugu milijardera?
Kevin Costner ovih danas je izazvao veliku pažnju medija zbog navodne nove ljubavne veze
Prema najnovijim napisima stranih medija, glumac Kevin Costner (70) trenutačno je u opuštenoj vezi s redateljicom i autoricom Kelly Noonan Gores (46). Njih su upoznali zajednički prijatelji, a nedavno su viđeni zajedno u Aspenu.
Costnerov ljubavni život uvijek je privlačio pažnju – kroz godine se njegovo ime povezivalo s mnogim poznatim zvijezdama, od Courteney Cox i Whitney Houston pa sve do Jennifer Lopez. Nakon razvoda od Christine Baumgartner, o kojem su mediji naširoko pisali, šuška se da je 70-godišnji glumac sada pronašao novu simpatiju u 46-godišnjoj Kelly Noonan.
Tko je Kelly?
Kelly Noonan Gores rođena je 25. ožujka 1979. u Los Angelesu. Karijeru je započela kao dječja glumica, a 2012. u Beverly Hillsu osnovala je produkcijsku kuću Elevative Entertainment. Najpoznatija je po dokumentarcu Heal iz 2017., koji istražuje povezanost uma, tijela i zdravlja. Film je privukao veliku pozornost u wellness zajednici i donio joj brojne pohvale, kao i istoimenu knjigu iz 2019. i The HEAL Podcast. Kelly je sa svojim filmom osvojila nagradu Soul in Cinema na Filmskom festivalu u Mauiju 2017. godine. Osim posla, poznata je i po tome što se bavi meditacijom, sportom i duhovnim praksama, a ujedno je i predana majka.
Propali brak s milijarderom
Kelly se 2016. udala za Aleca Goresa, egipatsko-američkog poduzetnika i milijardera čije se bogatstvo danas procjenjuje na više od 2 milijarde dolara. Par je imao glamurozno vjenčanje na plaži u Malibuu, uz nastup Johna Legenda i izvještaj u magazinu Vogue. ipak, nakon osam godina braka razveli su se 2024. godine. Kelly je kasnije priznala da joj je to bilo najteže razdoblje u životu: "Bilo je mučno i srceparajuće, iako sam ja započela razgovor o razvodu, ni jedno od nas to zapravo nije željelo," ispričala je u svom podcastu.
Nova ljubav s Costnerom?
Prema izvorima bliskim paru, Kelly i Kevin povremeno provode vrijeme zajedno u Aspenu, no njihova veza je zasad ležerna i bez pritiska. Kelly Costnera opisuje kao divnog i zanimljivog čovjeka, ali ističe da joj ljubavni život trenutno nije prioritet.
Costner, koji se prošle godine razveo od Christine nakon 18 godina braka i troje djece, ponovno je pod povećalom javnosti. Iako mediji sve više pišu o njegovoj vezi s Kelly, zasad nema službene potvrde – čini se da oboje žele da stvari idu polako i bez velike pompe.
