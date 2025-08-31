Nogometaš Sergio Ramos odlučio se upustiti u pjevačke vode: Najavio novi latino hit

Nekadašnji stoper Real Madrida i španjolske reprezentacije, Sergio Ramos (39), iznenadio je obožavatelje objavom da je odlučio zakoračiti u glazbene vode. Ramos, koji trenutno nosi dres meksičkog Monterreya, predstavio je najavu svog prvog singla nazvanog Cibeles.

Iako i dalje aktivno igra nogomet čini se da Ramos ima i druge ambicije. U kratkom videu koji je objavio na društvenim mrežama, pjeva na španjolskom jeziku, a mnogi nagađaju da pjesma odražava njegove emocije vezane uz odlazak iz Real Madrida. Stihovi poput „Postoje stvari koje ti nikad nisam rekao, a još me bole“ navode obožavatelje na taj zaključak.

Video je u vrlo kratkom roku prikupio milijune pregleda, no komentari su sve samo ne jednoglasni. Neki su korisnici društvenih mreža bili nemilosrdni: „Jedva te razumijemo kad pričaš, a sad pjevaš?“, „Zašto trošiš novac na ovo?“ ili „Vrijeme je da staneš“.

Ipak, bilo je i onih koji su ga ohrabrili: „Jedva čekamo! Latino hitovi stižu“, napisao je jedan fan.

