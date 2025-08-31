'SIJAO JE SNAŽNO' /

Odlazak legende: Bubnjar kultnog britanskog benda preminuo u 80. godini

Foto: Facebook

Ovu vijest potvrdio je njegov kolega iz benda

31.8.2025.
19:08
Glazbena scena izgubila je još jednog velikana – Ray Mayhew (80), bubnjar legendarnog britanskog benda Sigue Sigue Sputnik, preminuo je 28. kolovoza 2025. godine, prenosi britanski The Sun.

Vijest je potvrdio pjevač benda Martin Degville, emotivno poručivši: "Bio je silina svjetla koja je sjajila tako snažno." Mayhew je bio osnivač i stalni član benda koji je obilježio osamdesete svojim futurističkim imidžem i hitom Love Missile F1-11. Njegov energični stil i jedinstvena karizma učinili su ga ključnim dijelom glazbene povijesti tog razdoblja.

Foto: Profimedia

Uzrok smrti zasad nije objavljen, no brojni obožavatelji i kolege već se opraštaju od umjetnika koji je, kako ističu, „ostavio neizbrisiv trag i ritam koji će zauvijek odjekivati“.

Odlazak legende: Bubnjar kultnog britanskog benda preminuo u 80. godini