Vedrana Rudan ostala u nevjerici zbog neočekivane vijesti: 'Mislila sam da je u pitanju greška'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) u nedjeljnoj kolumni se osvrnula na festival ČAnsonfest za koji tvrdi da u Hrvatskoj nije toliko poznat.

“ČAnsonfest je, bar se meni tako čini, u hrvatskim okvirima malo poznat festival. Imam objašnjenje koje možda ne drži vodu, nagađam jer nisam muzička kritičarka. Problem je u Primorcima koji se stide svoga jezika. Oni su samozatajni ljudi, neskloni urlikanju po cestama i isticanju svoje 'veličine' čak i onda kad je veličina bez navodnika. Takovi smo pa ča”, rekla je Rudan. Posebno je pohvalila pjesmu “Jutra rano gren” u izvedbi Martine Majerle. Pjesma je osvojila nagrade za najbolju ČAnsonu 21. izdanja, najbolju interpretaciju i nagradu publike. Ova izvedba govori o ženi, majci dviju kćeri koja konačno odlučuje ostaviti svog muža. Naglasila je da je ponosna što je pjesmu napisala osoba iz njezinog kraja koja je žensku patnju pretvorila u umjetnost.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Iako je na početku mislila da je došlo do pogreške u navođenju autora, ubrzo je otkrila da je pjesmu napisao Zemir Delić, Sarajlija koji je sa svojom obitelji 1993. godine došao u Primorje. "Krenula sam istraživati jer mi se otprve učinilo da je netko kod navođenja imena autorice učinio grešku. Dešava se. Nazvala sam čovjeka. Za vrijeme rata bio je ekonomist i muzičar u Sarajevu, sad živi u Kastvu. Bavi se građevinom, a u slobodno vrijeme proučava kastafski čakavski i piše pjesme na mom jeziku”, napisala je.

Također je spomenula primorsku zatvorenost, ali i toplinu svoje zajednice: “Mi Primorci smo vrlo zatvoreni ljudi. Strancima teško otvaramo vrata svoga doma, srce još teže. Moji su me ovom pričom demantirali. Prigrlili su Sarajliju Zemira. Danas je on moj i naš veliki čakavski pjesnik. Zemire, hvala ča si nan prišal. Nećemo te pustit da pobjegneš. Sad si naš i samo naš”, zaključila je Rudan.

Foto: Facebook

Njezina kolumna izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su oduševljeni snagom pjesme i njezinim riječima: “Uh, sad sam se naježila od snage ovih besed i pjevanja. Ova pjesma zaslužuje da ju se sluša. Fala Vedrana što ste nam ju ponudili, hvala i svima koji su je otpjevali”, “E takvi su ti moja Vedrana Bosanci, imaju dušu što je najvažnije, prihvaćaju sve ljude. Pjesma je prekrasna”, “Vedrana, Vi ste kraljica”, pisali su neki pratitelji.

Podsjetimo, Vedrana već duže vrijeme vodi tešku bitku s karcinomom žučnih kanalića. Unatoč bolesti, ne prestaje pisati i javno govoriti o različitim društvenim zbivanjima.

