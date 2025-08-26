Vedrana Rudan oštro osudila kćer benkovačkog branitelja: 'Polomila bih joj ruke i noge'

Nakon napada na novinarku Melitu Vrsaljko i glumicu Marušku Aras tijekom festivala u Benkovcu, poznata književnica i blogerica Vedrana Rudan posvetila je svoj novi tekst upravo tom događaju. Pod naslovom "Ceca iz Benkovca" Rudan nije štedjela aktere incidenta, a istodobno je naglasila vlastitu emotivnu povezanost s tim dalmatinskim gradom.

Prisjetila se vremena kada je često posjećivala Benkovac, gdje su živjeli roditelji njezina supruga. O Benkovčanima je pisala s toplinom, a podsjetila je i da su joj redovito slali poklone – vino, med, cvijeće, pa čak i potpalu za peć – te ih nazvala "moji Benkovčani".

No, povod za novi blog bila je žestoka reakcija na skupinu ljudi koji su, kako je opisala, nasrnuli na novinarku i mladu umjetnicu. Posebno je izdvojila Nediljka Gendu, branitelja i vođu prosvjeda, čija je kći Emili Genda, kako se kasnije otkrilo, pjevačica koja izvodi repertoar srpske folk zvijezde Svetlane Ražnatović Cece.

"Je*ote! U onoj grupi divljaka bili su i Benkovčani, sigurna sam ne oni koje volim, ne moji. Neki Genda je bio posebno glasan", napisala je Rudan, dodajući kako je apsurdno da upravo kći vođe prosvjeda, čovjeka koji je glasno istupao protiv jugoslavenstva i "četničkog", nastupa s pjesmama Arkanove udovice.

Rudan je u svom prepoznatljivom stilu ironizirala situaciju: "Isuse i Marijo! Je li to moguće. Priznajem, nisam u to povjerovala jer uvijek nekako polazim od sebe. Ja sam Hrvatica, da moja kći ili moja unuka pjeva Cecine pjesme, pjesme Arkanove udovice -pred svaki bih joj nastup polomila ruke i noge. Mora da jadnom Gendi nije bilo lako, dobro da je njegovo dragovoljačko, ustaško srce izdržalo taj udarac. Još kad je njegova kći izjavila da je to okej jer nju ćaća nikad nije učio da mrzi druge i drugačije..."

U nastavku bloga, Rudan piše kako je Emili Genda izbrisala sve svoje nastupe, ali da fotografije i snimke ostaju dokaz: "Cura zaista izgleda poput Cece, polugola, griva na glavi, srpski govori bolje nego Šešelj, a pjeva bolje nego Ceca".

Podsjetimo, jedan od vođa benkovačkih branitelja, Nediljko Genda, nedavno je izazvao veliku pozornost zbog pokušaja zaustavljanja kulturnog programa "Nosi se". Program je bio uredno prijavljen policiji, ali je zbog sukoba odgođen. No, cijela situacija postala je još kontroverznija kada je novinarka Melita Vrsaljko na društvenim mrežama podijelila video na kojem kćer Nediljka Gende, Emili, pjeva pjesme "Arkanove udovice".

"Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge", rekla je Emili za 24 sata.

