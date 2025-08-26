Mladi influencer doživio moždani udar: 'Zahvalan sam što nisam potpuno paraliziran'

Srpski influenser Dejan Rančev otkrio je na društvenim mrežama da je nedavno doživio moždani udar. U emotivnoj objavi na TikToku podijelio je svoje iskustvo i upozorio pratitelje koliko je zdravlje važno.

"Imao sam moždani udar. Jedino što mi trenutno nije funkcionalno je desna noga – ne mogu pomicati zglob. Ruka mi je i dalje utrnuta, ali hvala Bogu, ostao sam živ. Zahvalan sam što sam ostao pokretan, odnosno nisam potpuno paraliziran", rekao je Rančev.

Dodao je kako je tek sada shvatio koliko ljudi malo razmišljaju o svom zdravlju dok ga ne izgube.

"Tek tada sam shvatio koliko malo razmišljamo o svom zdravlju dok ga ne izgubimo. Zato vam od srca poručujem – pazite što jedete, što pijete i kako živite. Ne postoji ništa važnije od zdravlja. Manje loše hrane, manje alkohola i cigareta – više vode, voća, povrća i kretanja. Stres i živciranje nas samo iscrpljuju, a tijelo pamti svaku pogrešku koju mu činimo", rekao je Rančev i dodao kako će njegov život od sada izgledati potpuno drugačije.

"Morat ću paziti na to koliko se živciram i što jedem. Živite zdravije, volite sebe i svoje bližnje, jer život je kratak i ne dobivamo drugu priliku. Ako sam ja morao proći kroz ovo da bih to shvatio, volio bih da vi ne morate. Čuvajte se i pazite na svoje zdravlje – to vam je najveće bogatstvo", zaključio je influenser.

