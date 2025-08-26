NASLIJEDILA LJEPOTU /

Roditelji su joj holivudske zvijezde, a ona gradi vlastiti put – gdje je otišla nakon diplome?

Foto: Instagram

Carys Zeta Douglas pametna je i lijepa nasljednica

26.8.2025.
13:12
Carys Zeta Douglas (22), kći Catherine Zete-Jones (55) i Michaela Douglasa (80), diplomirala je na prestižnom američkom sveučilištu Brown i sada uživa u odmoru na jezeru.

Foto:
Foto:

Na Instagramu je podijelila fotografije s jezera u tamnoplavom bikiniju, koji je posebno za nju dizajnirala brazilska dizajnerica Viviane Thibes.

Iako u početku nije otkrila lokaciju, Carys je kasnije u komentarima potvrdila da su njezine bajkovite fotografije snimljene u Wyomingu. Fanovi su ubrzo preplavili objavu pohvalama: "Stvarno se vide geni Douglasa i Zete-Jones. Uživaj!“

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Carys se već nekoliko puta pojavljivala s roditeljima na crvenom tepihu, a slavnom prezimenu zahvaljuje što je od malih nogu u centru pažnje. Ima starijeg brata Dylana (23).

Foto: Instagram

Inače, njihovi roditelji Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas, zajedno su od 1999. godine, a vjenčali su se u studenom 2000. u New Yorku. Catherine je u više navrata naglašavala koliko joj znači blizak odnos s djecom.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

