Ivana Delač odgodila spektakl: Bivše missice zablistat će na 17. Riječkim stepenicama dan ranije

Riječke stepenice će trajati dva sata uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Na kamenim stubama pored Grand hotela Bonavia, u četvrtak 28. kolovoza od 20:30 sati, modne kolekcije predstavit će sedamnaest dizajnera i brendova iz cijele Hrvatske: Miau Couture, Boutique Rival design, Irena Anđelić Devčić, Selin boutique, Zepter Hyperlihgt eyewear, Freedom concept store, La Tramp, Luzar by Marina Sičić Oštarić, GiVa design, Grei, Hitomo by Chris Mršić, Bernny by Bernard Krtalić, Riječanka art, Bea design, Calico Mood.

Foto: Promo

Poseban naglasak bit će na mladim dizajnerima, održivoj modi i inovativnim tehnologijama u tekstilu. Na 17. Riječkim stepenicama sudjeluju učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka čime ova manifestacija iznova potvrđuje kako je i važna razvojna platforma za nove generacije modnih dizajnera. Svoje kreacije prikazat će također 16 članova Sekcije tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka u suradnji s drugim Udruženjima; Code by Botun, Ela obrt za krojačke usluge, Dor Jan Felt, Lilium, D'image, Stopica, VD art, Dajana, Boutique Rival design, Francosjewelry, Mali atelje TT, Redi Crafts, Riječanka art, Krojački salon Ella, Nature inspired, OK design. Iako su Riječke stepenice prvotno najavljene za vikend zbog najave loše vremenske prognoze održati će se dan ranije, u četvrtak.

Foto: Promo

Za šminku i savršen glam look manekenki će biti zadužene vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko powered by JN beauty. ‘’Stvorit ćemo make-up koji će savršeno pratiti ritam modne piste. Inspiraciju crpimo iz nježne elegancije nude glam stila, naglašavajući prirodnu ljepotu modela uz sofisticirani sjaj. Naš cilj je postići uravnotežen izgled: ten koji blista, suptilno istaknute oči i nježno definirane usne. Vodit ćemo se jednostavnošću, prozračnošću i glamurom koji ne odvlači pažnju, već daje prostor odjevnim kombinacijama da zablistaju, rekla je Delač.

Foto: Promo

Birat ćemo tople bež, puderaste i zlatne tonove koji se savršeno stapaju s kožom. Poseban naglasak stavit ćemo na svježinu i blistavost lica, koristeći highlightere i lagane teksture. Svaki make up zahvaljujući JN beauty paleti bit će pažljivo prilagođen outfitu koji model nosi, kako bi cijela priča na pisti djelovala skladno i zaokruženo’’ izjavila je Peček. Lijepim manekenkama frizure će raditi članice Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Rijeka iz frizerskih salona Freeze, Studio Divus, Simpa, Fibija, Studio Bigudi. Nakon modnih revija slijedi after party u omiljenom riječkom okupljalištu Azura lounge & eat clubu.

Foto: Promo

‘’Sedamnaest modnih revija u jednoj večeri predstavlja pravi organizacijski izazov. Program Riječkih stepenica, koji void Davor Garić, će se uživo prenositi na regionalnoj televiziji Kanal Ri (platforme Bnet I MAXtv), a atraktivan sadržaj će trajati puna dva sata. Tijekom večeri, u pauzama između modnih revija iz dr.Vivian estetic’s modnog kutka javljat će se poznate osobe iz društvenog života s kojima ćemo razgovarati o brojnim zanimljivim temama’’ rekla nam je Ivana Delač direktorica Riječkih stepenica.

Revije će nositi bivše hrvatske missce Marinela Grljušić, Lucija Begić, Zrinka Ćorić, Andrea Erjavec te brojne druge ljepotice. Za dobru glazbu zadužen je Robert Salečić DJ Sale 4love. Osim modnog programa na u centru Rijeke bit će i atraktivnih sadržaja za posjetitelje. Trg podno stepenica postat će pozornica za Renault Symbioz. Ovaj atraktivan crossover svojim modernim dizajnom, prostranom unutrašnjošću i vrhunskom tehnologijom već je privukao pažnju širom Europe. Posjetitelji će moći otkriti njegove inovativne značajke poput inteligentnog panoramskog krova i naprednog multimedijskog sustava openR link s integriranim Google uslugama. Renault Symbioz je spoj udobnosti, praktičnosti i emocije u vožnji.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Realizaciju manifestacije omogućili su Grad Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Jadran galenski laboratorij, Jadran hoteli, dr. Vivian estetic’s medicine, JN beauty, ATI, Zepter Hrvatska, Adriatic osiguranje, RB auto, Old pilots i DBoki sound and light.

Ulaz na 17.Riječke stepenice je slobodan za sve posjetitelje!

