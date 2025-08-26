U 43. godini preminula španjolska glumica: Set je dijelila čak i s Bruceom Willisom

Španjolska glumačka scena zavijena je u crno – u 42. godini života preminula je Verónica Echegui, jedna od najpoznatijih i najtalentiranijih glumica svoje generacije.

Kako prenose španjolski mediji, Echegui je posljednje dane provela u bolnici u Madridu, gdje je i umrla u nedjelju, 24. kolovoza, nakon borbe s rakom.

Rođena 1983. godine u glavnom gradu Španjolske, Verónica je u mladosti započela studij sociologije, no ubrzo je shvatila da je njezina prava strast gluma. Napustila je fakultet i upisala prestižnu Kraljevsku školu dramske umjetnosti, gdje je izgradila temelje svoje buduće karijere.

Foto: Profimedia

Na malim ekranima debitirala je u serijama "A New Life" i "Paco and Veva", a ubrzo se prebacila na filmsko platno. Njezin veliki proboj dogodio se 2006. godine s filmom "I Am Juani", koji ju je učinio jednom od najprepoznatljivijih mladih zvijezda španjolske kinematografije.

Samo dvije godine kasnije igrala je glavnu ulogu u filmu "My Prisoner's Yard" redateljice Belén Macías, dok je međunarodnu pažnju privukla 2013. ulogom u hollywoodskom trileru "The Cold Light of Day", gdje je zaigrala uz zvijezde poput Sigourney Weaver, Henryja Cavilla i Brucea Willisa.

Tijekom 18 godina karijere ostvarila je više od 30 uloga na filmu i televiziji, ostavivši neizbrisiv trag u španjolskoj i svjetskoj kinematografiji.

