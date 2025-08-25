Megadeth najavio oproštajnu turneju: 'Započeli smo revoluciju i promijenili svijet'

Thrash metal ikone Megadeth objavili su da će njihov nadolazeći studijski album biti ujedno i posljednji u karijeri benda, a 2026. godine kreću na globalnu oproštajnu turneju. Vijest je potvrdio frontmen i osnivač benda Dave Mustaine u emotivnoj izjavi objavljenoj na službenoj stranici grupe.

"Toliko je glazbenika koji su završili karijeru, bilo slučajno ili namjerno. Većina njih ne uspijeva otići pod svojim uvjetima, a to je trenutačno situacija u kojoj se mi nalazimo", izjavio je Mustaine, dodavši da će najteži dio biti oproštaj od milijuna obožavatelja koji su s bendom više od četiri desetljeća.

Foto: Profimedia

Novi album, radnog naslova "The End Is Near", trebao bi ugledati svjetlo dana početkom 2026., a prednarudžbe će biti dostupne već od 26. rujna ove godine. Oproštajna turneja započet će također sljedeće godine, iako točni datumi i gradovi još nisu objavljeni.

"Nemojte se ljutiti, nemojte biti tužni, budite sretni zbog svih nas. Zajedno smo učinili nešto što je zaista prekrasno i vjerojatno se nikada neće ponoviti. Započeli smo glazbeni stil, započeli smo revoluciju... i promijenili smo svijet", napisao je Mustaine.

Foto: Profimedia

Megadeth je osnovan 1983., nakon što je Mustaine napustio (točnije – bio otpušten iz) Metallicu, s kojom je također surađivao u začetku thrash metala. Od tada su izdali gotovo 20 albuma, a posljednji, "The Sick, the Dying... and the Dead!", objavljen je 2022. godine.

Unatoč brojnim promjenama postave, Mustaine je ostao jedini stalni član benda. Danas Megadeth čine i gitarist Teemu Mäntysaari, basist James LoMenzo te bubnjar Dirk Verbeuren.

Uz kraj jedne glazbene ere, Mustaine je najavio i objavu svojih novih memoara, koji će, kako kaže, biti otkriveni u detaljima tijekom narednih mjeseci.

