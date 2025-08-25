Ivana Paradžiković u Norveškoj: 'Kada je prošla oluja na planini, ostale smo neozlijeđene i počele se smijati'

Ivana Paradžiković (44), novinarka i urednica, pronašla se u novoj avanturi. Ovoga puta je u Norveškoj, na Lofotskom otočju... Iskusna putnica, Ivana često dijeli svoje doživljaje i potankosti putovanja na društvenim mrežama, gdje pratitelje vodi kroz spektakularne krajolike, izazovne staze i neočekivane situacije koje susreće na putu.

Foto: Instagram

U intervjuu nam otkriva kako je stigla do Lofotena, što ju je tamo najviše očaralo, kako je nosila težak ruksak od 20 kilograma i koje nezaboravne trenutke je doživjela na putovanju.

Saznajte i kolika je zapravo bila cijena ova avantura te zavirite u ljepotu ovog predivnog otočja.

Zašto Norveška od svih destinacija? Jeste li prije posjetili zemlju ili vam je prvi put?

Norveška je zapravo bila drugi izbor. Plan je bio prehodati Via Alpinu u Švicarskoj, ali tada je željeznica renovirala prugu i noćni vlak koji smo trebale koristiti je otkazan. Tada se moja prijateljica Ana, iz planinarskog društva, sjetila norveškog otočja Lofoten. Prije dvije godine, dok smo planirale prvu višednevnu avanturu na Velebitu, poslala sam joj video o ženi koja je prehodala Norvešku – i eto nas, dvije godine kasnije, na istom pothvatu. Plan je bio prehodati otok, ali prvi dan sve se okrenulo naglavce: brod s kopna do Svolvaera otkazan je zbog bolesti posade, a linije su redovite kao na Lastovu ili Visu. Morale smo sve prilagoditi pa smo krenule obratno, od juga prema sjeveru.

Foto: Instagram

National Geographic je Lofoten proglasio trećim najljepšim otočjem na svijetu – što vas je tamo najviše očaralo i je li dojam opravdan?

Lofotsko otočje zaslužuje tu titulu! Spektakularna priroda, strmi planinski vrhovi koji izranjaju iz mora, impresivni fjordovi i zapanjujuće 24-satno svjetlo – zbog svega toga Lofoten je jedna od najfotografiranijih lokacija na svijetu.

Vaš odmor je sve osim odmaranja. Nositi 20 kilograma na leđima i hodati stotinjak kilometara zvuči kao izazov – jeste li ikada pomislile „što nam je ovo trebalo“?

Meni je definicija odmora da samo ležiš i ništa ne radiš – horor. Ionako me teško drži mjesto, pa mi je aktivan odmor savršen! Kilometri nisu problem, stotinu je ništa. Teret na leđima je izazov, i lani na Velebitu i sada u Norveškoj pretjerale smo s ruksacima, 20 kg na leđima nije humano, ali tek smo amaterke – ima vremena da naučimo.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Norveška ima svoje posebnosti: od zabrane alkohola na javnim površinama do visokih cijena. Što vas je najviše iznenadilo u svakodnevnom životu tamo?

Najviše me iznenadilo cjelodnevno svjetlo. Sunce u ponoć! Nama je to bilo savršeno jer dug dan znači više vremena za planinarenje i uživanje u prirodi. Ipak, zimi bi polarna noć mogla biti problem za Mediterance poput nas. Zanimljivo je i koliko ozbiljno Norvežani brinu o mentalnom zdravlju – terapija svjetlom, skijanje, sauna… a alkohol je zabranjen na javnim površinama zbog problema iz prošlih stoljeća.

Foto: Instagram

Koji vam je bio najdraži, a koji najgori trenutak putovanja?

Najdraži trenutak je kada je prošla oluja na planini, a mi smo ostale neozlijeđene – toliko smo se smijale da nas je trbuh bolio. Najgori je bio drugi dan kada smo žurile stići na brod, ali nismo mogle brže – padale smo, klizile po stijenama, izgubile štap i poderale šator. Tada smo potpuno promijenile koncept putovanja i prilagodile se životu: umjesto na najviši vrh, kupale smo se u jezeru podno njega; umjesto na prepunoj plaži, završile smo same na divljoj obali. Tada smo shvatile da je sve onako kako treba biti.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Spomenuli ste ukupni trošak. Koliko ste na kraju potrošili na ovu avanturu?

Ukupni trošak iznenađujuće je mali: 1005 € po osobi za deset dana. Sam bungalov na Krku deset dana košta 2000 €. Norveška je oduvijek sinonim za skupoću, ali nas je ovo putovanje iznenadilo – ručak u finom restoranu, dva predjela, tri glavna jela i tri piva, koštao nas je 130 €, što je kod nas neusporedivo skuplje.

Koliko je važno dobro društvo na ovakvim putovanjima?

Društvo je presudno. Takvo putovanje zahtijeva ekipom koja može izdržati i uspon i pad, euforiju i psihičke lomove. Naše tri, nakon što smo preživjele Velebit, shvatile smo da možemo zajedno i na kraj svijeta.

Biste li se usudile otići na Lofoten sama?

Usudila bih se, pogotovo kamperom. To bih mogla realizirati zimi, želim vidjeti auroru borealis.

Foto: Instagram

Za nekoga tko sanja o takvom putovanju, odakle početi – koje tri stvari biste savjetovali da se pripreme prije nego krenu?

Prvo, imaj plan, ali budi spreman na fleksibilnost – brodovi i autobusi često nisu pouzdani. Drugo, spakiraj sve što ti može zatrebati, od zimske jakne do kupaćeg, plus masku za spavanje i filter za vodu jer piješ iz jezera, potoka, rijeke… Treće, bitno je imati neko planinarsko iskustvo, staze nisu markirane, većinom su to utabani kozji putovi. I na kraju, otvoreno srce za avanturu i spremnost da se prilagodiš svemu što ti život nanese.

Znate li već koja vam je sljedeća travel destinacija?

Imam samo jednu želju, ludu, ali neka ostane tajna dok je ne ostvarim.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

