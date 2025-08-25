Neprepoznatljiva! Donatella Versace najnovijom objavom oduševila fanove: 'Ovo nije ona'
Donatella je izazvala gomilu reakcija, ali ovoga puta uglavnom pozitivnih
Čuvena talijanska dizajnerica Donatella Versace (70) ponovno je privukla pažnju javnosti zbog svog izgleda. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj izgleda gotovo neprepoznatljivo, što je odmah izazvalo brojne komentare i usporedbe na društvenim mrežama.
Iako se godinama spekuliralo o njezinim estetskim zahvatima, ona je javno priznala samo da koristi botoks. Ovoga puta fanove je iznenadilo njezino „osvježeno“ lice – tanje usne i manje natečeni obrazi učinili su da izgleda znatno drugačije nego na ranijim fotografijama. U elegantnoj haljini ukrašenoj šljokicama pozirala je samouvjereno pokazujući lice s minimalnom šminkom.
Spektakularni izlazak na crveni tepih
Ovo nije prvi put da Donatella šokira javnost. Na premijeri filma "Vrag nosi Pradu" u Londonu zablistala je u brončanoj mini haljini.
Outfit je upotpunila kožnim čizmama. Tom prilikom na crvenom tepihu pridružile su joj se i Anna Wintour (75), a Donatella je događaj opisala kao „nezaboravan“.
Fanovi u nevjerici
Njena nova objava na Instagramu izazvala je pravu buru na internetu. Mnogi fanovi tvrde da Donatella izgleda mlađe nego ikada, a komentari se kreću od oduševljenja do potpune nevjerice. Jedan korisnik X-a napisao je: „Ovo je najveći upgrade u povijesti“, dok su je drugi usporedili s glumicom Lindsay Lohan koja je nedavno također prošla kroz značajnu transformaciju.
