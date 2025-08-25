'TRANSFORAMCIJA STOLJEĆA' /

Neprepoznatljiva! Donatella Versace najnovijom objavom oduševila fanove: 'Ovo nije ona'

Foto: Instagram/Screenshot

Donatella je izazvala gomilu reakcija, ali ovoga puta uglavnom pozitivnih

25.8.2025.
15:03
Čuvena talijanska dizajnerica Donatella Versace (70) ponovno je privukla pažnju javnosti zbog svog izgleda. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj izgleda gotovo neprepoznatljivo, što je odmah izazvalo brojne komentare i usporedbe na društvenim mrežama.

Iako se godinama spekuliralo o njezinim estetskim zahvatima, ona je javno priznala samo da koristi botoks. Ovoga puta fanove je iznenadilo njezino „osvježeno“ lice – tanje usne i manje natečeni obrazi učinili su da izgleda znatno drugačije nego na ranijim fotografijama. U elegantnoj haljini ukrašenoj šljokicama pozirala je samouvjereno pokazujući lice s minimalnom šminkom.

Spektakularni izlazak na crveni tepih

Ovo nije prvi put da Donatella šokira javnost. Na premijeri filma "Vrag nosi Pradu" u Londonu zablistala je u brončanoj mini haljini.

Foto: Profimedia

Outfit je upotpunila kožnim čizmama. Tom prilikom na crvenom tepihu pridružile su joj se i Anna Wintour (75), a Donatella je događaj opisala kao „nezaboravan“.

Fanovi u nevjerici

Njena nova objava na Instagramu izazvala je pravu buru na internetu. Mnogi fanovi tvrde da Donatella izgleda mlađe nego ikada, a komentari se kreću od oduševljenja do potpune nevjerice. Jedan korisnik X-a napisao je: „Ovo je najveći upgrade u povijesti“, dok su je drugi usporedili s glumicom Lindsay Lohan koja je nedavno također prošla kroz značajnu transformaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Kralj Charles ugostio slavna lica na luksuznoj večeri: Bogati talijanski jelovnik imao posebnu svrhu

Neprepoznatljiva! Donatella Versace najnovijom objavom oduševila fanove: 'Ovo nije ona'