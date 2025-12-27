Eksplodirale cijene karata za Thompsonov koncert u Areni: Komplet čak i do 1000 eura

Karte za koncert Marka Perkovića Thompsona (59) koji će se održati danas, 27. prosinca u 20 sati, u Areni Zagreb, a koje su u redovnoj prodaji bile od 40 do 60 eura, sada na oglasnicima dosežu iznose i do 200 eura po komadu.

Ulaznice koje su bile dostupne po početnim cijenama – 40 eura za parter i 60 eura za fan pit te tribine – rasprodane su vrlo brzo nakon početka prodaje.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Karte od 45 do 1000 eura

Međutim, dan prije i na dan koncerta na popularnim oglasnim platformama poput Njuškala, cijene su značajno porasle. Na oglasnicima se tako mogu naći oglasi u kojima se traži čak 200 eura za kartu za sektor 102, dok se karte za sektor 117 prodaju za 190 eura po komadu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Screenshot Njuškalo

Također, pojedini prodavači nude komplet od sedam VIP karata plus stol za ukupno 1000 eura. Osim toga, postoje i ponude s nižim cijenama, poput 45 eura za ulaznicu za fan pit.

Unatoč velikom interesu za Thompsonov koncert, drugi nastup u Areni neće se održati. Iako je planirano da Thompson izvede pjesmu "Bojna Čavoglave", koja uključuje pozdrav "Za dom spremni", gradonačelnik Tomislav Tomašević i zagrebačka Gradska skupština donijeli su odluku da neće biti dodatnog termina.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas koga podržavate, Thompsona ili Tomaševića? Jedna strana je prevagnula