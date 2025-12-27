FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVO LUDILO /

Eksplodirale cijene karata za Thompsonov koncert u Areni: Komplet čak i do 1000 eura

Eksplodirale cijene karata za Thompsonov koncert u Areni: Komplet čak i do 1000 eura
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Danas će Marko Perković Thompson zapjevati u Areni, no cijene karata u preprodaji su se drastično povećale

27.12.2025.
13:25
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Karte za koncert Marka Perkovića Thompsona (59) koji će se održati danas, 27. prosinca u 20 sati, u Areni Zagreb, a koje su u redovnoj prodaji bile od 40 do 60 eura, sada na oglasnicima dosežu iznose i do 200 eura po komadu.

Ulaznice koje su bile dostupne po početnim cijenama – 40 eura za parter i 60 eura za fan pit te tribine – rasprodane su vrlo brzo nakon početka prodaje.

Eksplodirale cijene karata za Thompsonov koncert u Areni: Komplet čak i do 1000 eura
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Karte od 45 do 1000 eura

Međutim, dan prije i na dan koncerta na popularnim oglasnim platformama poput Njuškala, cijene su značajno porasle. Na oglasnicima se tako mogu naći oglasi u kojima se traži čak 200 eura za kartu za sektor 102, dok se karte za sektor 117 prodaju za 190 eura po komadu.

Eksplodirale cijene karata za Thompsonov koncert u Areni: Komplet čak i do 1000 eura
Foto: Screenshot Njuškalo

Također, pojedini prodavači nude komplet od sedam VIP karata plus stol za ukupno 1000 eura. Osim toga, postoje i ponude s nižim cijenama, poput 45 eura za ulaznicu za fan pit.

Unatoč velikom interesu za Thompsonov koncert, drugi nastup u Areni neće se održati. Iako je planirano da Thompson izvede pjesmu "Bojna Čavoglave", koja uključuje pozdrav "Za dom spremni", gradonačelnik Tomislav Tomašević i zagrebačka Gradska skupština donijeli su odluku da neće biti dodatnog termina.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas koga podržavate, Thompsona ili Tomaševića? Jedna strana je prevagnula

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertThompson Koncert
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVO LUDILO /
Eksplodirale cijene karata za Thompsonov koncert u Areni: Komplet čak i do 1000 eura