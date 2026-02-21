Posjetili smo Raužana na treningu: 'Lijepi osjećaji, ali vraćamo se u realnost...'

Sve je počelo u Brckovljanima, procvat je doživio u Sesvetama, od iduće sezone stiže u redove Zagrebaša. Pivot Zlatko Raužan sjajno je iskoristio debi na Europskom rukometnom prvenstvu s momčadi Dagura Siggurdsona. Na treningu u Sesvetama bila je reporterka RTL Danas Kristina Livaja.

Od ulaska na mala vrata do izlaska na velika debitant ovogodišnjeg Eura - Zlatko Raužan - jedno je od najvećih iznenađenja prvenstva.

"Lijepi su osjećaj i dojmovi su još uvijek tu, ima ih, ali evo, vraćamo se u realnost i, mislim realnost, vraćamo se u svoj klub i igramo dalje", rekao je Raužan na početku.

U dresu Sesveta ove sezone briljirao je i u Europskoj ligi, gdje je upisao 38 pogodaka. Na Europskom prvenstvu bio je gotovo savršen. Četiri je zabio Nizozemskoj, tri Švedskoj, po dva Islandu i Švicarskoj, jedan Sloveniji, tri Mađarskoj pa isto toliko Njemačkoj. Samo jedan šut dijelio ga je od stopostotnog učinka.

"Nažalost, nije ostao sto posto, ali eto, neću se žaliti s ovim učinkom."

Što je Dagur rekao?

"Nisam ga dobro čuo, ali bio je rekao tipa jel moguće da si zadnji šut promašio."

Rukometne korake započeo je u Poletu sa suigračem Dominikom Kuzmanovićem. Danas je svestran i agresivan linijski igrač Sesveta. Zlatko je iznenadio čak i one koji ga najbolje poznaju. Budnim okom pratio ga je njegov klupski trener Igor Vori. Jedan od najboljih hrvatskih pivota ponosan je na mladog nasljednika.

"I mene je iznenadio u nekim stvarima. Koje sam mu savjete dao? Nema tu puno pametovanja, Ono što sam mu ja samo rekao je da se opusti, da uživa i da je to zaslužio. Stvarno je zaslužio svojim odricanjem. Na kraju, on je to sve pokazao na terenu", rekao je Igor Vori.

Javnost sada itekako poznaje ovog pivota, no tko je Zlatko Raužan izvan terena?

"Teško pitanje. Ma ne znam. Druželjubiv, jako. Miran, čak bih rekao. Družim se s prijateljima, s obitelji, s curom, a i znam, eto, igrati igrice s prijateljima."

Iz redova Zagreba pak nisu igrali igrice, već su brzo reagirali i osigurali Raužanov potpis do 2029. Sljedeće sezone okušat će se na najvišoj mogućoj razini - Ligi prvaka.

"Pa naravno da je san bio odigrati u Ligi prvaka, naravno, za reprezentaciju. Sad je ta stepenica više, ja bih rekao, Liga prvaka. Ja ću raditi i truditi se i naći ću se. Nadam se da ću se dobro dokazati", rekao je Raužan, a njegov trener u Sesvetama Vori mu je poručio:

"Ali prije nego što ode u Zagreb i sve to napravi. Imamo mi još posla, tri četiri mjeseca napraviti. Kao trener sam mu zadao nekakve zadatke i ciljeve i treba ih ispuniti prije nego što ode."

Tako je, kod Vorija nema šale. Još će Raužan žariti sesvetskim parketima prije posljednjeg zbogom navijačima.