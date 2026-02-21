Drugi najveći morski pas na svijetu viđen kod Cresa, znanstvenici: 'Riječ je o migratornoj vrsti'

Blue World Institute, neprofitna znanstveno-stručna organizacija koja se bavi istraživanjem i zaštitom morskih organizama u Jadranu, zaprimio je ovoga tjedna dojavu o golemom morskom psu u moru kod Cresa.

"Iako snimka koju nam je ustupila pratiteljica nije najjasnija, prema karakterističnom obliku leđne peraje zaključujemo da se najvjerojatnije radi o golemoj psini (Cetorhinus maximus), vrsti koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana. Većina opažanja dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaljev, koji je dobro poznat kao područje Jadrana s najvećom biomasom zooplanktona.

Golema psina druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitopsine, koja može doseći dužinu preko 10 m. Riječ je o migratornoj vrsti koja se hrani planktonom filtrirajući more širom otvorenih usta. Važno je naglasiti da nije opasna za čovjeka", stoji u objavi na Facebook stranici Blue World Instituta.

Kvalitetnije praćenje morskih vrsta

Iz Instituta zahvaljuju građanima na fotografijama i dojavama, ističući kako upravo takvi podaci omogućuju kvalitetnije praćenje prisutnosti i kretanja morskih vrsta u Jadranu.

Građane ponovno pozivaju da svoja opažanja morskih sisavaca prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, službene internetske stranice ili društvenih mreža Instituta, kao i putem elektroničke pošte.

Sudjelovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobivaju se dragocjene informacije koje znanstvenicima pomažu u istraživanju i zaštiti mora. „Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosustava“, poručuju iz Instituta.

