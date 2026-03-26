Istražitelji stigli pred Pavlekovu kuću: Doznajemo detalje velike akcije USKOK-a

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provodi u četvrtak uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, uhićenja su vezana uz izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS), a na meti je i bivši direktor alpskih reprezentacija i Ski poola Vedran Pavlek. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Tijek događaja:

Istražitelji pred Pavlekovom kućom

8.51 - Istražitelji su se u četvrtak ujutro pojavili pred Pavlekovom kućom, na kako neslužbeno doznajemo, on trenutačno nije dostupan istražiteljima.

Neslužbeno se doznaje i da su na meti bivši glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, bivši tajnik Damir Raos, Božena Hrvoj Mejić te Georg Mauser.

Detalji slučaja

8.13 - Podsjetimo, policija i USKOK još su prije dva tjedna češljali Hrvatski skijaški savez. RTL Danas tada je izvijestio da je riječ o sumnji u ozbiljne financijske malverzacije, a ključni detalj u otvaranju slučaja odvio se na granici.

Vjeruje se da je eskaliralo kada je jedna osoba iz Saveza krajem siječnja zatečena na graničnom prijelazu Bregana, a kod sebe je imala neprijavljenih 120.000 eura. Problem nije bio isključivo u novcu, već u onome što je stajalo uz njega - navodno je policija pronašla i popis imena kojima je novac trebao biti namijenjen.

Skijaški savez tada se oglasio priopćenjem i istaknuo da su se unutar samog Saveza dogodile velike promjene - direktor alpskih reprezentacija i Ski poola, Vedran Pavlek, podnio je neopozivu ostavku, a na njegovo je mjesto postavljen Goran Rački.

Pavlek je nakon ostavke poručio da nije učinio ništa pogrešno te da je uvijek radio u najboljem interesu sportaša, hrvatskog natjecateljskog skijanja i Hrvatskog skijaškog saveza.

HSS je istaknuo i da su održane dvije sjednice Izvršnog odbora, a na jednoj od njih raspravljalo se upravo o policijskim izvidima te je glavni tajnik podnio zahtjev za odlazak u mirovinu, a Izvršni odbor to je prihvatio.

