Ovako izgleda Pavlekova luksuzna vila u elitnom dijelu Ibize: Evo koliko vrijedi

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u četvrtak provodi uhićenja i hitne dokazne radnje povezane s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS).

Sumnja se na korupciju i pranje novca, a kako RTL Danas neslužbeno doznaje, u pitanju su deseci milijuna eura.

Na meti je između ostalog i Vedran Pavlek, bivši direktor alpskih reprezentacija i Ski poola. Istražitelji su se ujutro pojavili pred njegovom kućom u Zagrebu, no doznaje se da trenutačno nije dostupan te da se nalazi u inozemstvu. Uz njega je osumnjičeno još pet ljudi.

Vila na Ibizi

Podsjetimo, Pavlek ima tvrtke u Monacu i na Ibizi u Španjolskoj, gdje je njegova tvrtka Casa Buganvilia, inače registrirana za izgradnju, najam i prodaju luksuznih vila, izgradila vilu.

Smještena je na zatvorenom urbaniziranom dijelu, no lokaciji koja se često naziva "Beverly Hillsom Ibize".

Riječ je o prostranom zdanju s velikom dvorištem i bazenom, a portal 24sata ističe da vrijedi između pet i 10 milijuna eura. Tjedan dana najma sličnih vila u okolici košta i do 16.000 eura.

Pavlek je inače podnio ostavku sredinom ovog mjeseca, nakon afere u HSS-u i sumnjivih isplata većih količina novca. Nakon ostavke je poručio da nije učinio ništa pogrešno i da je uvijek radio u najboljem interesu sportaša, hrvatskog natjecateljskog skijanja i HSS-a.