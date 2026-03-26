OGROMNO DVORIŠTE I BAZEN /

Ovako izgleda Pavlekova luksuzna vila u elitnom dijelu Ibize: Evo koliko vrijedi

Ovako izgleda Pavlekova luksuzna vila u elitnom dijelu Ibize: Evo koliko vrijedi
Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u četvrtak provodi uhićenja i hitne dokazne radnje povezane s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS).

Sumnja se na korupciju i pranje novca, a kako RTL Danas neslužbeno doznaje, u pitanju su deseci milijuna eura. 

Na meti je između ostalog i Vedran Pavlek, bivši direktor alpskih reprezentacija i Ski poola. Istražitelji su se ujutro pojavili pred njegovom kućom u Zagrebu, no doznaje se da trenutačno nije dostupan te da se nalazi u inozemstvu. Uz njega je osumnjičeno još pet ljudi. 

Vila na Ibizi 

Podsjetimo, Pavlek ima tvrtke u Monacu i na Ibizi u Španjolskoj, gdje je njegova tvrtka Casa Buganvilia, inače registrirana za izgradnju, najam i prodaju luksuznih vila, izgradila vilu. 

Smještena je na zatvorenom urbaniziranom dijelu, no lokaciji koja se često naziva "Beverly Hillsom Ibize". 

Riječ je o prostranom zdanju s velikom dvorištem i bazenom, a portal 24sata ističe da vrijedi između pet i 10 milijuna eura. Tjedan dana najma sličnih vila u okolici košta i do 16.000 eura. 

Pavlek je inače podnio ostavku sredinom ovog mjeseca, nakon afere u HSS-u i sumnjivih isplata većih količina novca. Nakon ostavke je poručio da nije učinio ništa pogrešno i da je uvijek radio u najboljem interesu sportaša, hrvatskog natjecateljskog skijanja i HSS-a. 

26.3.2026.
11:15
Erik Sečićdanas.hr
Google street view/Davor Puklavec/PIXSELL
Hrvatski Skijaški SavezVedran PavlekUskokVila
