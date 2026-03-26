Disleksija, PTSP i život bez društvenih mreža: Omiljena piratkinja s Kariba danas puni 40. godina

Keira Knightley jedna je od najprepoznatljivijih britanskih glumica svoje generacije, lice koje je obilježilo filmska platna ulogama u raskošnim povijesnim dramama, ali i blockbusterima koji su definirali 2000-te.

Ipak, iza glamura crvenih tepiha i prestižnih nominacija, Knightley je svjesno odabrala put kojim se rjeđe ide - usporila je karijeru na vrhuncu kako bi se posvetila obitelji i sačuvala vlastiti mir. Njezin nedavni povratak u velikom stilu, ulogom u hvaljenoj špijunskoj seriji, samo potvrđuje da je njezin talent neupitan, a odluke ispravne.

