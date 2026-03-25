Trenutak u kojem su svi zanijemili: Mladi skakač stravično pao u Sloveniji, nije se micao

Iz Planice stižu uznemirujuće vijesti, 21-godišnji Nik Heberle teško je pao tijekom testiranja skakaonice.
Mladi skakač izgubio je kontrolu pri doskoku, izletio izvan doskočišta i velikom brzinom završio pri dnu, što je šokiralo sve prisutne. Liječnička ekipa odmah je reagirala i prevezla ga u bolnicu u Jesenice.
Iz saveza su potvrdili da je bio pri svijesti tijekom transporta, dok se više informacija o ozljedama očekuje uskoro. Unatoč teškom padu, program u Planici nastavlja se prema rasporedu.
Upadek 🇸🇮Nika Heberle w Planicy. Zawodnik jest przytomny i został wysłany do szpitala na badania.— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 25, 2026
