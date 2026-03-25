LIJEČNICI ODMAH REAGIRALI /

Trenutak u kojem su svi zanijemili: Mladi skakač stravično pao u Sloveniji, nije se micao

Trenutak u kojem su svi zanijemili: Mladi skakač stravično pao u Sloveniji, nije se micao
Foto: Borut Zivulovic/F.A. Bobo/F.A. B
Iz Planice stižu uznemirujuće vijesti, 21-godišnji Nik Heberle teško je pao tijekom testiranja skakaonice.

Mladi skakač izgubio je kontrolu pri doskoku, izletio izvan doskočišta i velikom brzinom završio pri dnu, što je šokiralo sve prisutne. Liječnička ekipa odmah je reagirala i prevezla ga u bolnicu u Jesenice.

Iz saveza su potvrdili da je bio pri svijesti tijekom transporta, dok se više informacija o ozljedama očekuje uskoro. Unatoč teškom padu, program u Planici nastavlja se prema rasporedu.

 

 

25.3.2026.
15:02
Sportski.net
Borut Zivulovic/F.A. Bobo/F.A. B
Skijaški SkokoviPadPlanica
