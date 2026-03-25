Split se oprostio od oca Igora Tudora: Poznata lica stigla odati posljednju počast

Na splitskom groblju Lovrinac u srijedu je održan posljednji ispraćaj Marija Tudora, oca našeg proslavljenog nogometaša i trenera Igora Tudora. Mario Tudor preminuo je u nedjelju u 73. godini života, a od njega su se, uz obitelj, oprostili brojni prijatelji i sugrađani koji ga pamte kao vrsnog sportaša i velikog čovjeka.

Vijest o očevoj iznenadnoj smrti zatekla je Igora Tudora u Engleskoj, gdje je u to vrijeme vodio premierligaški klub Tottenham. Tragični događaj zbio se nedugo nakon prvenstvene utakmice protiv Nottingham Foresta. Upravo je obiteljska tragedija bila razlog zbog kojeg se Tudor nije pojavio na redovnoj konferenciji za medije nakon susreta, što je u prvi mah zbunilo britansku javnost.

Pred novinare je umjesto njega izašao pomoćni trener Bruno Saltor, koji je tada kratko objasnio kako je riječ o "osobnim, obiteljskim stvarima" te da nije pravo vrijeme da Tudor govori. Nedugo zatim, potvrđeno je da je treneru preminuo otac. Klub je odmah stao uz svog trenera, a Tottenham je službenom objavom izrazio duboku sućut. "Svi u klubu shrvani smo viješću. U mislima smo uz Igora u ovim teškim trenucima", poručili su iz Londona. Sućut je izrazio i Juventus, klub u kojem je Tudor proveo velik dio svoje igračke karijere.

Iako je široj javnosti najpoznatiji kao otac nogometne legende, Mario Tudor bio je i sam istaknuti sportaš, posebno cijenjen među poznavateljima splitske sportske scene. U sjećanju mnogih ostao je zapamćen kao jedan od virtuoza malog nogometa, u vrijeme velike ekspanzije tog sporta u gradu pod Marjanom krajem sedamdesetih godina.

Bio je član poznate ekipe "Bili as", a suvremenici ga opisuju kao vrsnog tehničara i sjajnog driblera, igrača čiji su potezi mamili pljesak publike. Njegova sportska strast i talent očito su se prenijeli i na sina Igora, koji je kasnije izgradio impresivnu svjetsku karijeru.

Posljednji ispraćaj održan je u srijedu, 25. ožujka, u 12:30 sati na groblju Lovrinac. Uz sina Igora, od Marija su se oprostili supruga Ojdana, kći Mirjana, unučad te ostala tugujuća rodbina i prijatelji. Obitelj je iskazala želju da se umjesto cvijeća i vijenaca prilozi daju za potrebe crkve u Milni na otoku Braču, iskazavši tako plemenitu gestu u trenucima najveće boli. Odlaskom Marija Tudora, Split je izgubio još jednog od svojih poznatih sugrađana, čovjeka čiji će sportski duh i nasljeđe živjeti kroz sjećanja i uspjehe njegove obitelji.

