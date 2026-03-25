Kakva ljepotica: Kći Johnnyja Deppa postala je seks simbol i godinama je u vezi sa ženom

Glumica i model Lily-Rose Depp (26), kći je Johnny Depp (62) i pjevačice Vanessa Paradis (52), a odrasla je između Francuske i SAD-a, što je snažno oblikovalo njezin identitet i karijeru. Glumom se počela baviti mlada, ali je priznanje prvo stekla kroz europske filmove, dok je paralelno postala i zaštitno lice modne kuće Chanel.

O njezinoj karijeri često se raspravlja kroz prizmu “nepo-baby” fenomena, no ona nastoji dokazati vlastiti talent kroz raznolike i rizične projekte.

U privatnom životu, otvoreno je govorila o seksualnosti i godinama je u vezi s glazbenicom 070 Shake, zadržavajući pritom diskretan odnos prema javnosti.