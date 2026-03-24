Je li ovo najljepši automobil današnjice? Mislili su na baš svaki detalj, pogledajte ljepoticu

Nakon duge pauze, Mazda se vraća na scenu električnih automobila s modelom 6e, nasljednikom legendarne 'šestice'. Nastao u suradnji s kineskim Changanom, ovaj automobil spaja prepoznatljivi Kodo dizajn s novom platformom.

U 'Soul Red Crystal' boji, elegantni liftback zaustavlja poglede i bez oklijevanja se može nazvati jednim od najljepših automobila na cesti.

>>> U našoj velikoj fotogaleriji pogledajte sve detalje predivne Mazde 6e <<<

Ispod prekrasne vanjštine je kineska platforma, no Mazdini inženjeri su podesili ovjes i upravljač za prepoznatljiv 'Jinba Ittai' osjećaj vožnje, uz stražnji pogon i savršen raspored težine. Unutrašnjost odiše premium materijalima, no pati od prevelike ovisnosti o centralnom ekranu za osnovne funkcije i neobično visoke pozicije sjedenja.

Najveća zagonetka je pogon. Standardni model s LFP baterijom (69 kWh) puni se brzo (165 kW), dok veća "Long Range" baterija (80 kWh) ima paradoksalno sporo punjenje (do 95 kW), čineći manju bateriju pametnijim izborom za većinu.

Prostran i udoban, 6e je profinjeni krstaš, a ne beskompromisni sportaš. Cijenom konkurentan Tesli Model 3, ovo je automobil pun kompromisa i iznenađenja koji se, kao i svaka Mazda, na kraju bira srcem.

