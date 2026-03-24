Toyota ima novi SUV: Ističe se dizajnom, ali i vrhunskim karakteristikama

Toyota predstavlja potpuno novi Toyota C-HR+, moderan baterijski električni SUV koji donosi snažan iskorak u performansama, dosegu i tehnologiji, uz prepoznatljiv coupe dizajn i visoku razinu udobnosti.

Kao važan dio Toyotinog multi-path pristupa elektrifikaciji, C-HR+ kombinira naprednu eTNGA platformu, novu generaciju eAxle pogona i dvije baterijske opcije – 57,7 kWh i 77 kWh – kako bi odgovorio na različite potrebe kupaca.

Najveći novitet je doseg do 607 km (WLTP), što je najviše u Toyotinoj ponudi automobila na struju, dok najsnažnija AWD verzija razvija čak 343 DIN KS i ubrzava od 0 do 100 km/h za 5,2 sekunde. Uz to, omogućena je i vuča prikolice do 1.500 kg, čime C-HR+ potvrđuje svoju SUV praktičnost.

Foto: Toyota

Model donosi i značajna poboljšanja u svakodnevnoj upotrebi električnog vozila. Standardno je dostupno brzo DC punjenje do 150 kW, dok AC punjenje do 22 kW omogućuje dodatnu fleksibilnost. Sustav predkondicioniranja baterije osigurava brzo punjenje i u zimskim uvjetima, dok pametna EV navigacija automatski planira optimalne rute s punjenjem.

Dizajnerski, novi C-HR+ zadržava prepoznatljivu coupe-SUV siluetu, sada dodatno naglašenu aerodinamičkim rješenjima i modernim „hammerhead” prednjim dijelom. Unatoč sportskom izgledu, unutrašnjost nudi prostranost na razini D-SUV segmenta, uz međuosovinski razmak od 2.750 mm i prtljažnik zapremine do 416 litara.

Foto: Toyota

U kabini dominira digitalno iskustvo – 14-inčni multimedijski zaslon, 7-inčni digitalni instrumenti te napredna povezivost s Apple CarPlay i Android Auto sustavima. Održivost je dodatno naglašena korištenjem recikliranih materijala u unutrašnjosti.

Sigurnost je na visokoj razini zahvaljujući Toyota T-Mate sustavu i Toyota Safety Sense tehnologijama, koje uključuju niz naprednih sustava pomoći vozaču.

Foto: Toyota

Tri razine opreme

Toyota dodatno pojednostavljuje svakodnevicu vlasnika kroz MyToyota aplikaciju i pristup Toyota Charging Network mreži diljem Europe, uz mogućnost pametnog planiranja i upravljanja punjenjem.

Novi Toyota C-HR+ dolazi na europsko tržište u ožujku 2026. godine u tri razine opreme – Mid, Mid+ i High – uz bogatu standardnu opremu i napredne tehnologije već u osnovnoj verziji.

Uz Battery Care Program, Toyota jamči dugotrajnost baterije do 10 godina ili do 1 milijun kilometara, dodatno potvrđujući svoju predanost kvaliteti i pouzdanosti električnih vozila.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo: Opel Mokka