Sara dobiva svakakve udvaračke poruke od poznatih osoba: Otkrila kako reagiraju kad ih sretne vani

Sara Garović, poznata rukometašica iz Srbije, gostovala je u jednom podcastu u kojem je pričala kako dobiva na Instagramu svakakve poruke od muškaraca. Sara spada u red jedne od najljepših rukometašica i samim time je na "meti".

'Kad ih sretnem negdje vani, pogube se'

"Kuckam te, lajkam te, gledam te i onda kad te vidim uživo, povučem se", kazala je Sara Garović.

Na pitanje voditelja kakav joj je DM na Instagramu, jer svašta dobiva, Sara Garović je kazala:

"Uh, evo vjeruj mi, sad da ti dam telefon da pogledaš... Ja znam tko može meni poslati poruku na koju ću odgovoriti. I tо su kao primarni. Ovo ostalo, iskreno...", rekla je Sara.

Voditelj je dodao da je vjerojatno puno zahtjeva za porukama...

"Ne, ne, ne. Samo znači kliknem da mi skloni i to je to".

Voditelj je Saru Garović upitao da li joj udvaraju poznate osobe?

"Nije da nema, ima. Pa mislim, to je sasvim normalno. Može sve to djelovati zanimljivo i sigurno da imponira, ali... Hvala, sve je to super, slatki ste i vi, lijepi ste, ali ne mogu...".

Događalo se da udvarače s Instagrama i one koji su se htjeli dopisivati Sara Garović sretne uživo:

"E, da, to mi je baš zanimljivo. Onda ja to provalim i tad reagiram. Kažem: 'E, ćao!'. I onda se kao izgube: 'Zdravo'. Pa ne znaju gdje će, što će... Ja tu, znaš, volim malo odigrati, ali ne... Iskreno da ti kažem, čak i smara to preko... Kad si faca - dođi, sijedi, pričaj, daj nešto zanimljivo, aj neka se nešto događa", poručila je Sara Garović.

Tko je Sara Garović?

Životni i sportski put Sare Garović, jedne od najpoznatijih srpskih rukometašica, priča je o iznimnom talentu, nevjerojatnoj upornosti i pobjedi nad nedaćama koje bi mnoge druge natjerale na odustajanje. Ljevoruka bombarderka na poziciji desnog vanjskog, reprezentativka Srbije, prošla je trnovit put od teškog skandala u Poljskoj, koji joj je umalo uništio karijeru, do igranja u njemačkom velikanu Borussiji Dortmund i ostvarenja dječačkog sna - nastupa za nacionalnu vrstu na svjetskoj smotri. Njezina karijera nije samo sportska, već i životna lekcija o borbi, majčinstvu i nesalomljivoj volji.

Počeci u Beogradu i odlazak u inozemstvo

Rođena Beograđanka 22. kolovoza 1994. godine, Sara je svoje prve sportske korake, zanimljivo, napravila u nogometu, no rukomet je brzo postao njezina prava ljubav. Talent je brusila u lokalnim klubovima poput Avale i Voždovca, a kasnije i u Radničkom te Junioru. Njezina prodornost i snažan, precizan udarac ljevicom brzo su je istaknuli kao jednu od najperspektivnijih igračica svoje generacije.

Kao i mnogi talenti iz regije, rano je potražila profesionalni izazov u inozemstvu. S dvadeset godina, 2014., potpisala je za poljski klub AZS Koszalin. Odlazak koji je trebao biti iskorak u karijeri pretvorio se u noćnu moru koja će je godinama pratiti. Umjesto profesionalnog ugovora i sigurnosti, dočekali su je problemi koji su nadilazili sportski teren.

Skandal u Poljskoj: Rad 'na crno' i deportacija

Iskustvo u Poljskoj postalo je najmračnije razdoblje njezine karijere. Kako je kasnije otkrila u medijima, klub je nije prijavio s valjanom radnom dozvolom, zbog čega je praktički igrala i boravila u zemlji ilegalno. Isplaćivali su je "na ruke", a ona, tada mlada i bez iskusnog menadžera iza sebe, nije bila svjesna ozbiljnosti situacije.

Problemi su kulminirali kada se nakon kratkog boravka u Srbiji vraćala u Poljsku. Na aerodromu u Berlinu, tijekom tranzita, njemačke vlasti su je zaustavile i, utvrdivši njezin neregularan status, automatski je deportirale natrag u Srbiju. Uz to, dobila je i višegodišnju zabranu ulaska u zemlje Europske unije, što joj je u tom trenutku praktički uništilo snove o međunarodnoj karijeri.

"Bila sam klinka, otišla sam tamo igrati rukomet, nisam se bavila papirologijom. U Poljskoj sam se vodila kao turist, a ne profesionalni sportaš", ispričala je Garović godinama kasnije. Posebno bolno bilo je razočaranje u matični savez. Kada se obratila Rukometnom savezu Srbije za pomoć, tadašnji predsjednik Božidar Đurković, prema njezinim riječima, nije htio stati iza svoje reprezentativke kako se "ne bi zamjerio" poljskom savezu. Osjećala se izdano i prepušteno samoj sebi.

Da stvar bude gora, uz profesionalne probleme, u Poljskoj je doživjela i mobing. Kako je sama ispričala, izbačena je iz stana jer je odbila ući u vezu sa sinom predsjednika kluba, što je dodatno pojačalo osjećaj nemoći i razočaranja.

Pauza, majčinstvo i povratak jače no ikad

Suočena sa zabranom igranja u inozemstvu i iscrpljena od teške borbe, Sara je napravila pauzu od rukometa. U tom se razdoblju dogodio najljepši trenutak u njezinu životu - postala je majka sina Viktora. Majčinstvo joj je, kako ističe, dalo novu dimenziju, snagu i motivaciju.

"To je apsolutno jedna nova dimenzija. Totalno druga sfera, drugačije razmišljanje, prioriteti se mijenjaju", opisala je utjecaj roditeljstva na svoj život i karijeru. Iako je kao samohrana majka imala dodatne izazove u usklađivanju obveza, želja za povratkom na teren bila je jača od svega.

Vratila se rukometu u Srbiji, prvo u dresu Medicinara iz Šapca, a zatim i Bekamenta iz Aranđelovca. U domaćoj ligi ponovno je pokazala svoju klasu, iz sezone u sezonu bila među najboljim igračicama i strijelcima, podsjećajući sve na talent koji je nepravedno bio zaustavljen. U tom razdoblju preboljela je i Covid-19, nakon čega je zbog preranog povratka utakmicama dobila dijagnozu akutnog miokarditisa, što je još jedan dokaz njezine nevjerojatne posvećenosti sportu.

Njemačka kao iskupljenje i ostvarenje sna u reprezentaciji

Nakon isteka zabrane ulaska u EU, konačno je stigla prilika za iskupljenje na međunarodnoj sceni. U sezoni 2022./2023. potpisala je za njemačkog rukometnog giganta, Borussiju Dortmund. Bio je to potez karijere. Igrajući u jednoj od najjačih liga svijeta i u prestižnim europskim natjecanjima, Sara je dokazala da pripada samom vrhu europskog rukometa. S Borussijom je osvojila treće mjesto u EHF Europskoj ligi, čime je njezina međunarodna priča dobila sretan epilog.

Nakon uspješne epizode u Njemačkoj, 2023. godine vraća se u Srbiju i potpisuje za Crvenu zvezdu. S beogradskim klubom osvaja naslov prvakinje Srbije i postaje jedna od ključnih igračica i liderica ekipe.

Kruna njezine nevjerojatne borbe stigla je u 31. godini. Iako je godinama bila među najboljim srpskim rukometašicama, tek je na Svjetskom prvenstvu 2025. godine debitirala za seniorsku reprezentaciju na jednom velikom natjecanju. U prvoj utakmici protiv Urugvaja zabila je šest golova, pokazavši da je čekanje vrijedilo. Bio je to trenutak ispunjenja sna koji joj je godinama bio uskraćivan.

Sara Garović danas je više od sportašice. Njezina priča, obilježena javnom prosidbom bivšeg dečka na utakmici, medijskom pažnjom zbog atraktivnog izgleda te neuobičajenim hobijima poput cijepanja drva i kalemljenja voća, čini je jednom od najzanimljivijih osoba na sportskoj sceni. Ipak, njezina najveća pobjeda je ona izvojevana izvan terena - pobjeda nad nepravdom, izdajom i okolnostima koje su prijetile da unište snove jedne talentirane sportašice. Svojom ustrajnošću dokazala je da se srce i volja ne mogu zaustaviti nikakvim zabranama.

